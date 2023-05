Jennifer Lawrence: "Quando ho letto il vero annuncio su cui si basa No Hard Feelings sono morta dal ridere"

Jennifer Lawrence è il protagonista del film No Hard Fellings e l'attrice ha svelato la sua reazione nel leggere il vero annuncio che ha ispirato la commedia.

Il progetto si basa infatti su un post pubblicato su Craiglist che i produttori Marc Provissiero e Naomi Odenkirk hanno letto.

Un progetto ispirato a una storia vera

No Hard Feelings è stato diretto da Gene Stupnitsky e mostra Jennifer Lawrence nel ruolo di una donna che lavora guidando per Uber e sta affrontando la bancarotta. La protagonista decide quindi di accettare un'offerta di lavoro in cui si cercava qualcuno disposto a frequentare e sedurre un goffo diciannovenne interpretato da Andrew Barth Feldman. I suoi genitori, infatti, non vogliono che inizi l'università quando è ancora vergine.

Stupnitsky, intervistato da Entertainment Weekly, ha dichiarato: "Ho letto l'annuncio e ho pensato: 'Questo è folle. Chi è la donna che risponde a questa richiesta?'. E ho pensato: 'Oh, sarebbe un ruolo grandioso per la mia amica Jennifer Lawrence".

Jennifer Lawrence: il nudo e la violenza, poi l'impegno. La ragazza di fuoco diventa adulta

L'attrice ha aggiunto: "Gene mi ha letto l'annuncio su Craigslist e sono morta dal ridere. Ho pensato fosse esilarante, ma non c'era uno script o altro. Ho semplicemente pensato avesse avuto una divertente idea. E poi un paio di anni dopo mi ha consegnato la sceneggiatura più divertente che io abbia mai letto nella mia vita".

La commedia No Hard Feelings arriverà nelle sale americane il 23 giugno.