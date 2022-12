Jennifer Lawrence sul problema "del peso" quando ha lavorato in Hunger Games

Nel ricordare la propria esperienza in Hunger Games, Jennifer Lawrence ha raccontato alcune curiosità dal set. Il ruolo di Katniss Everdeen è stato fondamentale per la sua carriera, anche se alcuni dubbi hanno coinvolto l'attrice in corso d'opera.

Jennifer Lawrence e il suo arco in una movimentata scena di The Hunger Games

Durante una recente chiacchierata con Viola Davis, nell'ambito degli speciali Actors on Actors di Variety, Jennifer Lawrence ha rivelato una dinamica molto particolare legata al suo ruolo in Hunger Games.

Sembra, secondo le parole dell'artista, che in fase di assunzione fossero tutti preoccupati per il suo peso: "Hunger Games è stata una grande responsabilità. Quei libri erano enormi e sapevo che il pubblico sarebbe stato composto principalmente da ragazzini. Ricordo che la conversazione più importante è stata 'Quanto peso hai intenzione di perdere?'. Oltre a essere giovane, in crescita e non in grado di seguire una dieta, non so se vorrei che tutte le ragazze intenzionate a vestirsi come Katniss non potessero perché non hanno un certo peso".

Per Jennifer Lawrence essere la protagonista di Hunger Games è stato fondamentale dato che si trattava di un film d'azione guidato da un'eroina molto forte: "Ricordo che all'epoca nessuno aveva mai messo una donna come protagonista di un film d'azione perché non avrebbe funzionato - perché ci è stato detto che tutti possono identificarsi entrambi con un protagonista maschile, mentre i ragazzi non possono identificarsi con una protagonista femminile. Ogni volta che vedo uscire un film che supera ognuna di quelle convinzioni e dimostra che è solo una bugia tenere certe persone fuori dai film, sono molto felice e orgogliosa".

Vi ricordiamo che il primo Hunger Games è uscito nel 2012. Diretto da Gary Ross si è immediatamente confermato come un film di successo mondiale.