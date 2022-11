Jennifer Lawrence: Taylor Sheridan, creatore di Yellowstone, non ha voluto darle lezioni di recitazione

Taylor Sheridan, il creatore della serie Yellowstone, si è rifiutato di dare lezioni di recitazione a Jennifer Lawrence agli inizi della sua carriera. L'aneddoto che include i due attori è emerso onlineproprio in queste settimane, confermando ulteriormente il talento dell'attrice premio Oscar.

Causeway: Jennifer Lawrence in una scena tratta dal film

La storia della recitazione è stata confermata a un panel dell'evento Contenders Film: Los Angeles di Deadline, nello specifico durante la promozione dell'ultimo film di Jennifer Lawrence, Causeway. L'attrice ha reagito alla notizia secondo cui Taylor Sheridan di Yellowstone aveva ricordato di averla rimborsata per un corso di recitazione che si era rifiutato di darle perché, dal suo punto di vista, l'attrice non ne aveva alcun bisogno.

Jennifer Lawrence era sempre ubriaca dopo le premiere di Hunger Games "Ora non lo faccio più, sono una mamma!"

Il tutto è avvenuto prima del suo primissimo ruolo importante in Winter's Bone, nel 2010. All'epoca Sheridan arrotondava lo stipendio con queste lezioni per le prossime leve del cinema. Trovandosi però davanti alla Lawrence si dice che rifiutò di proseguire, dicendo alla madre di toglierla dalla classe, date le sue doti al di sopra della media. La ciliegina sulla torta di questa storia sta nel fatto che soltanto nel ricordare la vicenda l'attrice ha seriamente realizzato chi avrebbe potuto essere il suo insegnante, attualmente sulla bocca di tutti per il lavoro con Yellowstone.