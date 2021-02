Jennifer Lawrence, nuovo look e capelli rossi nelle foto dal set di Don't Look Up

Procedono le riprese del nuovo film di Adam McKay, Don't Look Up, e dal set arrivano nuove foto con protagonista una Jennifer Lawrence dal look inedito.

Strade innevate e una Jennifer Lawrence dalla rossa chioma: è questo il panorama che offre la città di New York in questi giorni, città in cui stanno andando avanti le riprese del nuovo film di Adam McKay, Don't Look Up.

Come possiamo vedere dalle ultime foto dal set, infatti, l'attrice Premio Oscar si presenta con un nuovo look nella pellicola, e non solo per la frangetta e il diverso colore di capelli.

In Don't Look Up - una satira politica con degli elementi tipici dei disaster movie e una buona dose di comedy - la Lawrence interpreta un'astronoma che assieme al collega (al quale presterà il volto Leonardo DiCaprio) cercherà di avvisare il mondo intero dell'arrivo di un asteroide in rotta di collisione con il pianeta Terra.

Il film, scritto e diretto da McKay per Netflix, può vantare un cast a dir poco stellare, poiché oltre ai già nominati Lawrence e DiCaprio, includerà tra gli altri anche Chris Evans, Cate Blanchett, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Matthew Perry, Ron Perlman e Ariana Grande.

Don't Look Up arriverà quest'anno sugli schermi, ma una data precisa per il suo debutto sulla celebre piattaforma streaming deve ancora essere annunciata.