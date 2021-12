Jennifer Lawrence, incinta, sul red carpet della première di Don't Look Up (FOTO)

Jennifer Lawrence ha partecipato alla première di Don't Look Up e l'attrice, incinta del primo figlio, ha posato sul red carpet mostrando il suo pancione.

Jennifer Lawrence, che è incinta del suo primo figlio, ha partecipato alla première di Don't Look Up posando con estrema eleganza sul red carpet mostrando il suo pancione.

L'attrice, vestita con uno scintillante abito da sera dorato firmato Dior, è apparsa estremamente radiosa e felice, condividendo con i giornalisti il suo entusiasmo per l'uscita nelle sale, e successivamente in streaming su Netflix, del nuovo progetto diretto da Adam McKay.

Parlando con i giornalisti dell'imminenente arrivo nelle sale di Don't Look Up, Jennifer Lawrence ha dichiarato all'evento organizzato a New York: "Sono eccitata all'idea di essere qui con il cast intero. Sono entusiasta per questo film e per il fatto che le persone possano vederlo".

L'attrice premio Oscar ha poi aggiunto: "Meryl Streep è realmente la più grande attrice che sia mai esistita e quando la vedi di persona è solo una conferma di questa affermazione".

Jennifer ha inoltre svelato di essersi emozionata nel recitare accanto ad Ariana Grande: "I nostri mondi non si incrociano realmente con quelli delle star della musica e quello che fa è così diverso". Dimostrando la sua ironia l'attrice ha scherzato dichiarando di essere al lavoro su un proprio album: "Proporrò qualcosa, vedrete!".

I giornalisti non sono però riusciti a evitare domande sulla sua gravidanza e Jennier ha ammesso che non sa ancora cosa aspettarsi dalla maternità: "Non so ancora cosa mi entusiasma di più. Dovrò scoprirlo!".

Jennifer Lawrence si è sposata con Cooke Maroney nel 2019 a Rhode Island e la coppia ha confermato a settembre che è in attesa del primo figlio.

Adam McKay è sceneggiatore e regista di Don't Look Up che racconterà la storia di due esperti in astronomia che devono intraprendere un tour mediatico per avvisare l'umanità che sta per arrivare un asteroide che distruggerà la Terra.

Leonardo DiCaprio (C'era una volta a... Hollywood) e Jennifer Lawrence (Dark Phoenix) avranno il ruolo dei due scienziati al centro della trama. Tra gli interpreti anche Meryl Streep (The Prom), Jonah Hill (The Beach Bum), Himesh Patel (Yesterday), Timothée Chalamet (Dune), Cate Blanchett (Where'd You Go, Bernadette?), Rob Morgan (Luke Cage), Tyler Perry (Gone Girl, Vice), Melanie Lynskey (Castle Rock, Mrs. America), e Ron Perlman (Hellboy, Monster Hunter).

Le star che appariranno con un cameo saranno invece Ariana Grande (Kidding), Kid Cudi (Bill & Ted Face the Music), Matthew Perry (Friends), e Tomer Sisley (Messiah). Nel cast, infine, anche Mark Rylance e Michael Chiklis.