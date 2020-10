Jennifer Lawrence: "Un giornalista mi accusò di essere caduta per finta agli Oscar"

Jennifer Lawrence si scontrò con un giornalista che la accusò di essere caduta per finta agli Oscar nel 2013, quando venne premiata per il film Il Lato Positivo: 'Penso che mi abbia presa per psicopatica'.

Jennifer Lawrence ha raccontato la sfuriata fatta al giornalista Anderson Cooper che la accusò di essere caduta per finta durante la notte degli Oscar 2013 in cui ritirò il premio come miglior attrice per il film Il Lato Positivo.

Sette anni fa Jennifer Lawrence ha vissuto quella che probabilmente rimarrà sempre una delle notti più emozionanti della sua vita. Nel 2013, infatti, l'attrice americana conquistava per la prima volta l'Oscar come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione nel film Il lato positivo - Silver Linings Playbook. Ad essere rimasta impressa, a lei così come a tutti coloro che in quel momento erano sintonizzati con la magica notte delle stelle di Hollywood, è stata però anche la caduta che ha visto protagonista Lawrence nel momento in cui saliva le scale per recarsi sul palco e ritirare il prestigioso riconoscimento.

A distanza di anni, l'interprete di Hunger Games ha scelto di tornare sull'argomento e di raccontare come, in seguito a quel momento per lei "devastante ed umiliante", un giornalista giudicò "pianificato" e quindi assolutamente non credibile la sua caduta in diretta mondiale.

"C'era Anderson Cooper, l'ho visto alla CNN tre giorni dopo mentre diceva 'Beh, ovviamente Jennifer Lawrence ha simulato la caduta', ed è stato così devastante per me, poiché in realtà quel momento è stato molto umiliante. Non so se avrò mai la possibilità di fare di nuovo un discorso del genere, quindi non mi è affatto piaciuto non fare un discorso degno di quel momento così importante", ha dichiarato l'attrice, raccontando quindi la serata in cui ebbe un faccia a faccia con il giornalista: "L'ho visto ad una festa di Natale e gliel'ho fatto sapere. Il mio amico mi ha detto che una vena sporgeva dai miei occhi. Si è scusato. Penso che ora siamo buoni amici. Da parte mia, è tutto risolto. Gli dissi cose tipo 'Hai mai provato a salire le scale con un abito da ballo? Allora come fai a saperlo?' e lui si è scusato immediatamente e ha detto che non lo sapeva e si è scusato in un modo meraviglioso. Ero tutta eccitata in quel momento... probabilmente dopo avrà detto a tutti che ero una psicopatica".

Ciò che Jennifer Lawrence ci tiene a sottolineare è il dispiacere per non essere riuscita, in seguito alla caduta, a rimanere concentrata sulle parole che avrebbe dovuto dire sul palco, dimenticandosi così di ringraziare anche il regista del film che le permise di conquistare l'Oscar, ovvero David O. Russell. Durante un'apparizione del 2018 al programma radiofonico di Howard Stern, Lawrence ha detto: "Darei qualsiasi cosa per poter tornare indietro e ripetere quel momento. La caduta mi ha sorpreso e mi ha fatto dimenticare il mio discorso e mi ha fatto dimenticare di ringraziare persone importanti. Non ho ringraziato David quando non avrei avuto una carriera se non fosse stato per lui. Non ho ringraziato nessuno del film: ho augurato un buon compleanno ad una persona a caso, poi basta".