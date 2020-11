Jennifer Lawrence: la fattoria di famiglia va a fuoco in un orribile incendio

La fattoria di famiglia di Jennifer Lawrence in Kentucky, sede di un celebre campo estivo per bambini, è andata a fuoco nel weekend.

La fattoria di famiglia di Jennifer Lawrence in Kentucky, che d'estate ospitava Camp Hi-Ho, campeggio per bambini, è stata cancellata venerdì sera da un "orribile incendio".

Camp Hi-Ho ha annunciato la notizia sabato su Facebook scrivendo: "È con il cuore gonfio di dolore che confermiamo la notizia della perdita della nostra stalla la scorsa notte in un terribile incendio. Siamo profondamente grati che nessuna persona o animale sia stato ferito, ma stiamo ancora piangendo la perdita di anni di duro lavoro e ricordi di eventi felici che popolano questo luogo".

"Sappiamo che Camp Hi-Ho è un posto speciale per così tante persone e abbiamo intenzione di ricostruirlo in modo da poter andare avanti con un'esperienza di campeggio sicura e gioiosa la prossima estate" si legge nella dichiarazione.

Secondo WYKL News, quasi 30 vigili del fuoco e sei camion sono stati chiamati sulla scena dell'incendio venerdì sera per tenere sotto controllo l'incendio e portare acqua sul luogo visto che non era possibile accedere agli idranti per pompare l'acqua.

"Uno dei problemi con una zona rurale è sempre l'approvvigionamento idrico. Sfortunatamente in aree come questa, senza idranti, dobbiamo stipare tutta l'acqua in serbatoi" ha dichiarato a WLKY Bobby Cravens, assistente capo dei vigili del fuoco di Simpsonville.

Il fratello di Jennifer Lawrence, Blaine Lawrence, proprietario e direttore del Camp Hi-Ho, ha inviato una lettera ai genitori dei giovani campeggiatori chiedendo donazioni per ripristinare il campeggio per l'estate 2021.

Il Simpsonville Fire and Rescue e il Kentucky State Fire Marshall stanno indagando sull'origine dell'incendio.