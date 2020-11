Jennifer Lawrence: dopo la vittoria di Joe Biden impazzisce e balla in pigiama per strada (VIDEO)

Dopo la vittoria di Joe Biden, Jennifer Lawrence non è riuscita a contenere la gioia e si è 'sfogata' urlando, correndo e ballando per strada in pigiama.

Jennifer Lawrence ha condiviso un video che la ritrae durante i festeggiamenti per l'elezione di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti. Subito dopo l'annuncio, l'attrice è scesa in strada in pigiama ed ha iniziato a correre, lanciare grida di gioia ed improvvisare una danza della felicità.

Negli istanti e nelle ore che hanno seguito l'elezione di Joe Biden, decine di celebrità hanno espresso sui social il proprio entusiasmo per l'esito delle presidenziali. Tra queste non poteva mancare Jennifer Lawrence che, subito dopo la vittoria del candidato democratico, è scesa in strada in pigiama ed ha iniziato a correre lasciando emergere tutta la sua gioia. Nelle scorse settimane, l'attrice di Hunger Games aveva annunciato il suo voto per Joe Biden, sottolineando come Donald Trump non la rappresentasse né come cittadina americana, né come essere umano. Lawrence aveva anche spiegato di essere cresciuta in una famiglia di repubblicani e di aver sostenuto anche lei, in passato, il partito più conservatore alle elezioni, aggiungendo di aver cambiato idea di fronte alle parole e ai comportamenti di Trump.

Intervenuta nel podcast Absolutely Not, l'attrice aveva dichiarato: "La prima volta che ho votato, ho votato per John McCain. Ero un po' più repubblicana. E, sebbene riconosca i benefici fiscali delle politiche repubblicane, ho avuto modo di vedere che, riguardo le questioni sociali, i pensieri repubblicani non erano in linea con le mie opinioni. Quando Donald Trump è stato eletto, è cambiato tutto. Questo è un presidente che ha infranto molte leggi e si è rifiutato di condannare la supremazia bianca. Non voglio sostenere un presidente che sostiene i suprematisti bianchi. Voterò per Joe Biden e Kamala Harris quest'anno perché Donald Trump ha sempre messo e continuerà a mettere se stesso davanti alla sicurezza e al benessere dell'America. Non rappresenta i miei valori come americana e, soprattutto, come essere umano".

Al momento della vittoria di Joe Biden, Jennifer Lawrence si trovava nella sua casa di Boston. Il video della sua esultanza ha fatto il giro del web: nel filmato la vediamo nel pieno della contentezza e chi la riprende con il cellulare riesce a malapena a starle dietro durante la sua corsa da un lato all'altro del marciapiede e mentre improvvisa la sua danza felice.