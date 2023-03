Jenna Ortega si trasforma in un X-Men nel nuovo sketch del Saturday Night Live

Jenna Ortega sta cavalcando l'onda del successo derivato da Mercoledì e Scream nel migliore dei modi, e considerata la sua popolarità in questo periodo, non poteva mancare una comparsata al Saturday Night Live, dove in uno degli sketch è diventata anche una degli X-Men.

L'attrice, host della serata, è infatti apparsa in diversi segmenti dello show, incluso quello che ha visto una parodia dei celebri mutanti di casa Marvel durante un gioco a premi "School vs. School" con Kenan Thompson nei panni del presentatore.

Nel video vediamo come a scontrarsi nel quiz sono due squadre, una scuola regolare e la "Professor Zander's Academy for Extraordinary Children", la versione SNL della scuola del Professor X.

Ortega qui è Zena (una simil-Rogue), studentessa che discute continuamente con il Professor Zander (Mikey Day), e che non è ancora in grado di controllare a dovere i suoi poteri. Terzo elemento che compone il team, Molly Kearney nei panni di Knockout, come riporta anche Comicbook.

La Top 10 delle stelle emergenti del 2022

Insomma, continua il momento d'oro di Jenna Ortega che, tra gli altri progetti, e se ci si può fidare dei rumor, potremo presto vedere anche nel sequel di Beetlejuice... Ma a voi piacerebbe se si unisse per davvero al mondo Marvel, magari proprio tra gli interpreti degli X-Men?