Beetlejuice 2: Jenna Ortega in trattative per comparire nel sequel di Tim Burton

Dopo il successo di Mercoledì, Jenna Ortega si prepara a tornare a collaborare con Tim Burton. Secondo l'Hollywood Reporter l'attrice sarebbe in trattative per recitare in *Beetlejuice 2.

Da ieri, Jenna Ortega è nei cinema italiani con Scream VI, che potrebbe ottenere la migliore apertura negli oltre 25 anni di storia del franchise.

Mercoledì: un primo piano di Jenna Ortega

Tornando a Beetlejuice 2, Tim Burton, che ha diretto il film del 1988 con Michael Keaton, tornerà alla regia del sequel di cui si vocifera da tempo. La produzione prevede di girare a Londra a fine maggio o inizio giugno, ma il budget non è stato fissato. In caso di accordo, Jenna Ortega dovrebbe interpretare la figlia di Lydia Deetz, il personaggio interpretato da Winona Ryder nell'originale Beetlejuice - Spiritello porcello. Dovrebbe essere già confermato il ritorno di Michael Keaton nei panni del fantasma sessuomane.

Anche Alec Baldwin, Geena Davis, Jeffrey Jordan e Catherine O'Hara hanno recitato nel film originale, che ha incassato 80 milioni di dollari a fronte di un budget di 15 milioni di dollari e ha vinto l'Oscar per il miglior trucco agli Academy Awards del 1989. Il sequel ha attraversato varie fasi di sviluppo nel corso degli anni, con un via vai di sceneggiatori.

Parlando della collaborazione con Tim Burton per Mercoledì, Jenna Ortega ha dichiarato: "È stata un'esperienza piuttosto folle. Ho avuto la fortuna di avere l'opportunità di lavorare con un regista iconico che, guarda caso, è uno dei registi più dolci con cui abbia mai lavorato, e anche il più attento ai dettagli".