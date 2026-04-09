Jenna Ortega ha quasi abbandonato la recitazione prima di You: "Non sapevo cosa avrei fatto"

Jenna Ortega rivela di aver pensato di lasciare la recitazione da adolescente, prima del ruolo in You. Un momento di crisi trasformato in svolta, che ha ridefinito il suo percorso fino al successo globale.

Il momento in cui tutto stava per fermarsi per Ortega

Prima di diventare uno dei volti più riconoscibili della nuova generazione hollywoodiana, Jenna Ortega ha attraversato una fase di sospensione, quasi una terra di nessuno professionale. Durante un'intervista, l'attrice ha raccontato senza filtri un passaggio delicato della sua adolescenza, quando l'idea di abbandonare la recitazione non era un'ipotesi lontana, ma una possibilità concreta.

Un ritratto di Jenna Ortega

"Non sapevo cosa avrei fatto", ha confessato, ricordando il periodo successivo all'uscita da alcune produzioni per ragazzi. Il problema non era solo lavorativo, ma identitario: lasciare un mondo in cui era cresciuta senza avere un'alternativa chiara. Dopo esperienze come Richie Rich e Stuck in the Middle, Ortega si è ritrovata improvvisamente a dover ripartire da zero, davanti a direttori di casting che non avevano alcun riferimento su di lei.

Quel passaggio, spesso invisibile per il pubblico, è uno dei più complessi per chi cresce sotto i riflettori: smettere di essere "il volto di qualcosa" e diventare un'interprete riconosciuta. "Sembrava il momento giusto per smettere, se dovevo farlo", ha spiegato. "Stavo iniziando il liceo, ed era un po' come dire: 'È stata una bella corsa'". Una frase che suona come un sipario che cala troppo presto, con la leggerezza apparente di chi non sa ancora quanto quella decisione potrebbe pesare.

La svolta inattesa e la rinascita sul set

Poi, come spesso accade nelle storie che cambiano direzione all'ultimo istante, è arrivata l'occasione giusta. Il ruolo di Ellie Alves nella seconda stagione di You non è stato soltanto un lavoro: è stato un punto di rottura con l'incertezza. Entrare su quel set ha ribaltato completamente la prospettiva dell'attrice.

Mercoledì: Jenna Ortega sul set

"Sono arrivata lì e mi è piaciuto tantissimo. Mi sono divertita come non mai. Ho pensato: 'Non posso lasciar perdere tutto questo'". È in questa frase che si condensa il passaggio da dubbio a consapevolezza, da possibilità di rinuncia a desiderio rinnovato. Un'esperienza concreta che ha riportato al centro ciò che, fino a poco prima, sembrava svanito: la passione.

Da quel momento, la traiettoria di Ortega ha preso una direzione netta. Il suo percorso si è arricchito di ruoli sempre più centrali, fino ad arrivare a progetti che l'hanno consacrata come figura chiave del panorama contemporaneo. Dai film come Scream VI e Beetlejuice Beetlejuice, passando per Death of a Unicorn, fino al successo globale con Mercoledì, oggi il suo nome è sinonimo di versatilità e presenza scenica.

Eppure, guardando indietro, colpisce quanto tutto questo sia nato da un momento di esitazione. Una pausa, più che una caduta. Una deviazione che ha reso il percorso più consapevole, quasi più "scelto" che subito. In un'industria che spesso corre senza fermarsi, la storia di Ortega ricorda che anche il dubbio può essere un motore... se arriva l'occasione giusta a rimetterlo in movimento.