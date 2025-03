Jenna Ortega e Taylor Russell protagoniste del remake di un celebre thriller erotico?

L'interprete di Mercoledì e quella di Bones and All sono in trattative per la parte di protagoniste nel rifacimento cinematografico di Inserzione pericolosa

Sony e la 3000 Pictures sono attualmente al lavoro su un remake di Inserzione pericolosa, thriller erotico per il quale sarebbero in trattative le star Jenna Ortega e Taylor Russell come nuove protagoniste della storia.

Nessuna parola su chi potrebbe dirigere il remake, di cui ha parlato per la prima volta The Insneider. A quanto risulta, il film dovrebbe essere nelle sue primissime fasi di sviluppo.

Il film originale del 1992 era diretto da Barbet Schroeder e interpretato da Jennifer Jason Leigh e Bridget Fonda. Nel film, Fonda interpretava Allison "Allie" Jones, una progettista di software che vive a New York e che cerca una coinquilina dopo aver scoperto che il suo fidanzato la tradisce. Ben presto scopre che c'è qualcosa di molto strano nella nuova inquilina (Leigh) che decide di trasferirsi.

I prossimi progetti di Jenna Ortega al cinema e in TV

Jenna Ortega è Mercoledì nella prima immagine della seconda stagione

Ortega è nota soprattutto per aver recitato in Mercoledì di Netflix, e ha rinnovato la sua collaborazione con Tim Burton apparendo in Beetlejuice Beetlejuice del 2024, quest'anno la rivedremo nella seconda stagione della serie tratta da La famiglia Addams.

Beetlejuice Beetlejuice: una terrorizzata Jenna Ortega in primo piano

Il suo prossimo film in uscita è Death of a Unicorn, una commedia horror presentata in anteprima al SXSW e che uscirà nelle sale americane questo mese, e la vedremo prossimamente in Hurry Up Tomorrow, un thriller con The Weeknd e Barry Keoghan. L'attrice sarà inoltre protagonista dell'adattamento di Taika Waititi del romanzo di Kazuo Ishiguro Klara e il Sole, insieme ad Amy Adams.

Taylor Russell ha ottenuto critiche entusiastiche per le sue interpretazioni in Waves di Trey Edward Schults e Bones and All di Luca Guadagnino. È apparsa anche nel remake Netflix di Lost in Space, mentre tra i suoi prossimi ruoli figurano Hope, un thriller fantascientifico, e il remake de Il caso Thomas Crown con Michael B. Jordan.