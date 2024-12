Jenna Ortega e Paul Rudd protagonisti di una stramba commedia: il trailer di Death of a Unicorn

Il primo trailer di Death of a Unicorn, commedia nera con Jenna Ortega e Paul Rudd, è stato diffuso da A24. Scritto e diretto da Alex Scharfman, il film segue Elliot (Rudd) e Riley (Ortega), un duo padre-figlia che accidentalmente uccide un unicorno.

La sinossi ufficiale del film recita: "Un padre (Rudd) e una figlia (Ortega) investono e uccidono accidentalmente un unicorno mentre sono in viaggio verso un ritiro per il fine settimana, dove il suo capo miliardario (Richard E. Grant) cerca di sfruttare le miracolose proprietà curative della creatura".

Il trailer, dalla comicità cupa, mostra il raccapricciante incidente che uccide l'unicorno e quello che Elliot e Riley fanno per nascondere il loro crimine. Alla fine si rendono conto che il sangue dell'unicorno e i trucioli del suo corno possono curare il cancro.

Death of a Unicorn segna il debutto alla regia di Scharfman, che in precedenza aveva lavorato come produttore in Blow the Man Down e Resurrection. Ari Aster è il produttore esecutivo, mentre John Carpenter ha composto la colonna sonora del film insieme al figlio Cody Carpenter e Daniel Davies.

Death of a Unicorn, il film con Jenna Ortega in lavorazione nonostante lo sciopero

Il film è interpretato anche da Will Poulter, Téa Leoni, Richard E. Grant, Anthony Carrigan, Sunita Mani e Jessica Hynes. Death of a Unicorn arriverà nelle sale americane nella primavera del 2025.

Le riprese della pellicola sono iniziate in Ungheria nel luglio 2023 e sono proseguite durante lo sciopero della SAG-AFTRA dopo che la produzione era riuscita a ottenere una deroga. Il film è prodotto da Tyler Campellone e Lars Knudsen per Square Peg, Tim Headington e Theresa Steel Page per Ley Line Entertainment e Drew Houpts e Lucas Joaquin per Secret Engine.