Jenna Ortega seduce e ricatta Martin Freeman nel thriller erotico Miller's Girl

Jenna Ortega si reinventa seduttrice nel trailer del thriller Miller's Girl, dove prende di mira il suo insegnante Martin Freeman. La star de Lo Hobbit interpreta il Miller del titolo, un insegnante che rimane invischiato con la talentuosa studentessa Cairo (Ortega), che lo attira in un gioco di obbligo o verità dando vita a un sinistro ricatto.

Come svela la sinossi di Miller's Girl, una giovane scrittrice di talento (Ortega) si imbarca in un'odissea creativa quando il suo insegnante (Freeman) le assegna un progetto che li intrappola entrambi in una rete sempre più complessa. Mentre i confini si confondono e le loro vite si intrecciano, professore e protetta devono affrontare i loro lati più oscuri in un gioco tra gatto e topo.

Scritto e diretto da Jade Halley Bartlett, Miller's Girl è prodotto da Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Josh Fagen e Mary-Margaret Kunze.

Jenna Ortega è attualmente impegnata nella lavorazione della seconda stagione della serie Netflix Mercoledì dopo aver concluso le riprese di Beetlejuice 2, diretto da Tim Burton.