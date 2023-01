Jenna Ortega incanta la Parigi Fashion Week con il suo look sexy (FOTO)

Jenna Ortega, volto di Mercoledì Addams, ha stupito e incantato fan e fotografi alla Parigi Fashion Week con un nuovo look indossando un abito di Saint Laurent.

Un look che non passa inosservato quello di Jenna Ortega presente alla Fashion Week di Parigi. La giovane attrice, volto di Mercoledì Addams, si è recata a Parigi per la settimana della moda maschile dove ha indossato un abito di Saint Laurent.

Per la sfilata Saint Laurent Menswear Autunno/Inverno 2023 di martedì, Jenna Ortega, candidata ai Golden Globe e protagonista della serie Netflix, Mercoledì, ha indossato un abito che mostrava la schiena, con scollo audace, e cappuccio, seguendo così le orme di star come Margot Robbie, Natalia Bryant e Katie Holmes.

Tra gli accessori, come riportato da People, la giovane attrice ha indossato bracciali dorati e tacchi con plateau. Per l'occasione, Jenna Ortega è stata seguita dallo stilista delle celebrità, Enrique Melendez.

Un nuovo look dunque per Jenna Ortega che continua ad evolversi. La scorsa settimana, l'attrice ha infatti stupito fan e fotografi indossando un abito Gucci color champagne - con maniche a campana e ritagli contemporanei - ai Golden Globe. E tra stupore e cambiamenti, cresce l'attesa per la seconda stagione di Mercoledì annunciata da Netflix due settimane fa. Cosa vi aspettate nei prossimi episodi della serie?