Jenna Ortega a Elle Fanning: 'Sognavo di diventare come te e tua sorella Dakota'

Le due attrici hanno parlato delle loro carriere nel corso del format "Actors on Actors" di Variety.

Nel corso del format Actors on Actors di Variety, Jenna Ortega e Elle Fanning hanno dialogato sulle loro carriere, con la prima che ha confessato come da piccola idolatrasse la sorella Dakota.

"Quando ero piccola, ho detto a mia madre che l'unico motivo per cui recitavo era che volevo essere la Dakota Fanning portoricana. Ero ossessionata dal lavoro di Dakota e la seguivo sempre. Poi mia madre mi disse: 'Sai che ha una sorella?'. Io pensai: 'Cavolo, ha una sorella!'. Per molto tempo vi ho idolatrate entrambe. Seguivo le vostre carriere perché volevo essere come voi".

Jenna Ortega ha iniziato a recitare da bambina, proprio come entrambe le sorelle Fanning, in film e serie come Iron Man 3 e Jane the Virgin, trovando quindi il successo con Stuck in the Middle su Disney Channel.

Jenna Ortega incanta la Parigi Fashion Week con il suo look sexy (FOTO)

Al momento, Ortega è sulla cresta dell'onda grazie al fenomenale successo ottenuto con Mercoledì su Netflix e con le sue partecipazioni agli ultimi due film del franchise di Scream VI. Presto la rivedremo ancora diretta da Tim Burton in Beetlejuice 2 e nella Stagione 2 di Mercoledì.