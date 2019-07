Jay and Silent Bob Reboot: tre Batman nel cast corale del film di Kevin Smith!

Il cast di Jay and Silent Bob Reboot, rilettura del cult di Kevin Smith, include ben tre Batman. Parlando del progetto, Smith ha spiegato: "E' un film che si prende gioco di sequel e remake e reboot pur essendo tutte e tre le cose allo stesso tempo".

Jay and Silent Bob: Kevin Smith e Jason Mewes nella prima foto del reboot

Jay and Silent Bob Reboot è uno dei progetti al centro del programma del San Diego Comic-Con 2019. Il trailer lanciato da Kevin Smith ha confermato la presenza di tante star nel cast e di ben tre Batman! Uno dei tre, naturalmente, è Ben Affleck, amico e collaboratore di Smith, ma il regista si è rifiutato di svelare l'identità degli altri due Uomini Pipistrello.

Tra le ipotesi più probabili i fan indicano Diedrich Bader, voce di Bruce Wayne in Batman: The Brave and the Bold, e Kevin Conroy, che ha già collaborato con Kevin Smith in Yoga Hosers. Ma sono in molti a sognare un'apparizione a sorpresa di Robert Pattinson, fresco di ingaggio per il ruolo di Batman nell'atteso The Batman.

Tra le guest star del corale Jay and Silent Bob Reboot vi sono Ben Affleck, Matt Damon, Craig Robinson, Joe Manganiello, Val Kilmer, Melissa Benoist and Chris Hemsworth, che sembra aver trovato il tempo di comparire nel film ritagliandosi uno spazio tra gli impegno dell'MCU. Smith rivela:

"Chris Hemsworth ha trovato il tempo di venire a girare un intero giorno con noi durante il tour promozionale di Avengers: Endgame. E' stato incredibile. E' un ragazzo divertentissimo, così abbiamo un Avenger nel film! Senza dubbio, il nostro è un film per chi ama gli attori dei cinecomic!"

Jay and Silent Bob Reboot uscirà negli USA in autunno.