Jay and Silent Bob Reboot: Matt Damon sarà ancora Loki, Kevin Smith conferma

Kevin Smith conferma il ritorno di Matt Damon nei panni dell'angelo caduto Loki in Jay and Silent Bob Reboot.

Il regista Kevin Smith ha confermato il ritorno di Matt Damon nei panni di Loki in Jay and Silent Bob Reboot.

Vent'anni dopo aver interpretato se stesso in Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood!, la star di Hollywood Matt Damon star per fare ritorno in Jay and Silent Bob Reboot in un ruolo inaspettato. Nel reboot della saga stralunata firmata da Kevin Smith, Matt Damon tornerà a interpretare il ruolo di Loki, uno dei due angeli comparsi in Dogma, altro cult di Kevin Smith del 1999. Nel film, Loki e il collega Bartleby (Ben Affleck) sono due angeli caduti banditi dal Paradiso che tentano di fare ritorno a casa grazie a un'indulgenza plenaria promossa dalla Chiesa Cattolica.

Jay and Silent Bob Reboot: tre Batman nel cast corale del film di Kevin Smith!

Jay e Silent Bob compaiono in Dogma come personaggi, affiancando le star Matt Damon e Ben Affleck, ma il problema principale riguarda il fatto che, alla fine di Dogma, i due angeli morivano. Come è risorto Matt Damon? ecco la spiegazione di Kevin Smith. A quanto pare, gli sceneggiatori possono tutto:

Il reboot di Jay and Silent Bob riunisce Kevin Smith all'amico Jason Mewes, riproponendo la curiosa coppia di personaggi apparsi in In cerca di Amy e Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood!. Il film arriverà nei cinema in autunno.