Jay and Silent Bob Reboot, su Prime Video in streaming da oggi

Il reboot di Jay and Silent Bob, cult di Kevin Smith, sbarca su Amazon Prime Video in streaming per tutti gli utenti abbonati a partire da oggi 20 maggio 2021!

Il reboot di Jay and Silent Bob, cult di Kevin Smith, sbarca su Amazon Prime Video in streaming per tutti gli utenti abbonati a partire da oggi 20 maggio 2021!

Quando uscì il trailer dell'attesissimo "nuovo" capitolo, i fan andarono fuori di testa quando scoprirono che nel film i due protagonisti scoprono a loro volta che sta per essere prodotto un reboot del film basato su di loro! Inoltre fu mostrato anche un fiume di guest star, come Matt Damon, Ben Affleck, Chris Hemsworth, Jason Biggs, James Van Der Beek, Rosario Dawson e altri ancora.

Jay and Silent Bob Reboot: il poster in stile Avengers: Endgame

Il reboot di Jay and Silent Bob riunisce Kevin Smith all'amico Jason Mewes, riproponendo la curiosa coppia di personaggi apparsi in In cerca di Amy e Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood!. Il film di Kevin Smith, ultimo della saga View Askewinverse, segue l'omonimo duo durante un viaggio a Los Angeles, intrapreso per fermare il riavvio di un film di Bluntman e Chronic (il supereroe dei fumetti modellato su di loro) per riacquistare i loro diritti legali di denominazione. Jay and Silent Bob Reboot contiene numerosi rimandi all'universo cinematografico Marvel, come Smith che indossa una Iron Bob suit e Chris Hemsworth che ha partecipato con un cameo.

Più di venticinque anni dopo il suo debutto alla regia di Clerks nel 1994, Kevin Smith si è evoluto diventando il cineasta preferito dai fan della community dei geek online, che seguono fervidamente la sua carriera. Jay and Silent Bob Reboot è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio 2021 su Prime Video, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.