Kevin Smith: "Jay and Silent Bob Reboot è il mio Avengers: Endgame"

Kevin Smith afferma che il suo ultimo film Jay and Silent Bob Reboot ha la stessa importanza di Avengers: Endgame per la sua carriera.

Kevin Smith, come tanti suoi colleghi, in questi giorni sta condividendo molti pensieri sui social network, tra cui riflessioni sulla sua carriera e sul suo ultimo film Jay and Silent Bob Reboot, che considera come il suo Avengers: Endgame.

Durante una sessione live di Q&A su Facebook, il regista, attore e sceneggiatore ha parlato della connessione di Jay and Silent Bob Reboot con i precedenti film della serie e ha spiegato come il film sia per View Askewniverse come Avengers: Endgame per l'MCU: "Quando Adam Goldberg (creatore di The Goldbergs) ha visto il film, mi ha detto: 'Questo è il tuo Avengers: Endgame'. Il fatto che abbiamo riportato tutti i nostri vecchi amici; sì, in effetti è un po' tipo Endgame. Se ti siedi con l'intenzione di guardare Endgame senza aver mai visto un film Marvel prima (o forse solo uno) potresti chiederti: 'Ma che ca**o sta succedendo?'. E la stessa cosa succede con Jay and Silent Bob Reboot. Se non avete mai visto nulla della roba che ho fatto, alcune battute potreste averle perse per strada"

Il film di Kevin Smith, ultimo della saga View Askewinverse, segue l'omonimo duo durante un viaggio a Los Angeles, intrapreso per fermare il riavvio di un film di Bluntman e Chronic (il supereroe dei fumetti modellato su di loro) per riacquistare i loro diritti legali di denominazione. Jay and Silent Bob Reboot contiene numerosi rimandi all'universo cinematografico Marvel, come Smith che indossa una Iron Bob suit e Chris Hemsworth che ha partecipato con un cameo.

Più di venticinque anni dopo il suo debutto alla regia di Clerks nel 1994, Kevin Smith si è evoluto diventando il cineasta preferito dai fan della community dei geek online, che seguono fervidamente la sua carriera.