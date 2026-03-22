Jason Momoa ha dovuto evacuare la sua casa alle Hawaii dopo le inondazioni: "Siamo al sicuro"

L'attore ha condiviso online un aggiornamento sulla difficile situazione in corso nell'area in cui vive con la fidanzata e la famiglia.

Jason Momoa, insieme alla sua fidanzata Adria Arjona e alla sua famiglia, ha dovuto evacuare la sua abitazione nell'area di Oahu a causa dell'uragano che ha colpito le Hawaii.

La situazione meteo è stata la peggiore degli ultimi anni e ha portato al rischio del collasso della diga Wahiawa.

L'aggiornamento di Momoa sulle inondazioni alle Hawaii

Condividendo un aggiornamento sui social media, Jason Momoa ha spiegato che la corrente è stata interrotta e le autorità hanno stabilito fosse necessaria un'evacuazione di massa per colpa dei rischi idrogeologici.

L'attore ha dichiarato: "Per ora siamo al sicuro, ma molte persone non lo sono, quindi vi mando tutto il nostro affetto. Le condizioni sulla North Shore sono terribili".

Jason ha poi chiesto scusa per aver dovuto annullare un evento musicale che era in programma nel weekend. La star del cinema ha condiviso anche dei video che mostrano l'impatto dell'alluvione vicino alla casa di suo padre.

Momoa, che è nato a Honolulu, ha spiegato che la distruzione nell'area dove vive la sua famiglia è "pazzesca" e ha invitato tutti i suoi follower a rimanere al sicuro.

La difficile situazione della popolazione

Il protagonista di Aquaman e prossimamente interprete di Lobo in Supergirl (di cui potete vedere il teaser), ha sottolineato: "Le tempeste, le inondazioni, la pioggia incessante su Oahu hanno colpito duramente moltissime persone, soprattutto quelle che già si trovavano in difficoltà".

Jason ha ribadito l'importanza della comunità nei momenti difficili: "Vedere famiglie sfollate, comunità in difficoltà e i nostri vicini senzatetto che sono stati i più colpiti è tragico. Questo è il vero significato di aloha. Significa esserci l'uno per l'altro quando conta di più".

La star del cinema ha quindi promesso di tenere aggiornati i suoi fan sulla situazione della popolazione e sui modi in cui poter offrire il proprio aiuto a chi è in difficoltà.