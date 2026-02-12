Jason Momoa, dopo Minecraft, sarà il protagonista di un film tratto da un altro videogioco famoso

Dallo schermo della console a quello del cinema, Helldivers prepara il salto più ambizioso possibile: Sony e PlayStation Productions hanno scelto Jason Momoa per guidare l'adattamento del videogioco culto, affidando la regia a Justin Lin e fissando l'uscita nelle sale per il 2027.

Helldivers prende forma al cinema

L'annuncio ufficiale è arrivato come un bombardamento orbitale: Jason Momoa sarà il protagonista del film di Helldivers, adattamento cinematografico del videogioco cooperativo sviluppato da Arrowhead Game Studios. Il progetto, prodotto da PlayStation Productions e Sony Pictures, arriverà al cinema il 10 novembre 2027 e promette di tradurre in immagini reali l'universo ironico, militarista e volutamente sopra le righe del gioco.

Jason Momoa sul set

Per chi non lo conoscesse, Helldivers racconta le missioni suicide di un'unità d'élite incaricata di difendere Super Earth da orde di alieni insettoidi e minacce robotiche. Il tono è dichiaratamente ispirato a Starship Troopers, il cult sci-fi satirico del 1997, e gioca costantemente sul confine tra eroismo propagandistico e critica al fanatismo bellico. Un materiale che, nelle mani giuste, può trasformarsi in uno spettacolo esplosivo ma anche sorprendentemente intelligente.

Alla regia troviamo Justin Lin, nome centrale del cinema action contemporaneo, noto soprattutto per aver rilanciato la saga di Fast & Furious con Tokyo Drift e Fast & Furious 6. Lin non si limiterà a dirigere, ma sarà anche produttore attraverso la sua Perfect Storm Entertainment, affiancato da Hutch Parker e da Asad Qizilbash per PlayStation Productions. La sceneggiatura porta invece la firma di Gary Dauberman, già autore di It e It: Chapter Two, garanzia di ritmo e senso dello spettacolo.

Il tempismo non è casuale. Dopo l'uscita del primo Helldivers nel 2015, il franchise ha conosciuto una vera esplosione con Helldivers 2, pubblicato nel 2024 e capace di vendere oltre 12 milioni di copie in soli quattro mesi tra PS5 e PC, arrivando poi anche su Xbox. Un successo che ha reso quasi inevitabile il passaggio al cinema.

Jason Momoa, tra videogame movie e blockbuster seriali

La scelta di Jason Momoa come volto del progetto appare tutt'altro che azzardata. L'attore hawaiano si è ritagliato negli ultimi anni un'identità precisa: fisicità da action hero, carisma immediato e una sorprendente capacità di muoversi tra franchise molto diversi. Dopo Aquaman, Dune e Game of Thrones, Momoa ha dimostrato di funzionare anche nel terreno, oggi strategico, degli adattamenti videoludici.

Jason Momoa in Il trono di spade

Il caso più eclatante è A Minecraft Movie, che ha incassato circa 960 milioni di dollari a livello globale, consolidando Momoa come volto affidabile per il grande pubblico gamer. A questo si aggiunge il recente successo in streaming di The Wrecking Crew, dove recita accanto a Dave Bautista, e l'imminente apparizione come Blanka nel film di Street Fighter, atteso per ottobre 2026.

Con Helldivers, Momoa sembra quindi rafforzare una vera e propria "specializzazione" nel filone dei videogame movie, un sottogenere che negli ultimi anni ha smesso di essere un rischio per diventare un investimento solido, come dimostrano titoli come The Last of Us o The Super Mario Bros. Movie. Tra Dune: Part Three, Supergirl, Minecraft 2 e ora Helldivers, il biennio 2026-2027 potrebbe trasformarsi in una striscia impressionante di uscite ad alto impatto.