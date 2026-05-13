Jason Momoa sul set di Superman 2: il ritorno della Justice League è più vicino

Dopo aver vestito i panni di Aquaman nell'universo di Zack Snyder, l'attore è pronto alla sua prossima avventura in quelli di Lobo, un mercenario intergalattico che ha fatto parte del superteam della DC

Jason Momoa ha interpretato per anni Aquaman quando ancora esisteva il DC Extended Universe di Zack Snyder, ma è pronto per la sua prossima avventura nel nuovo DC Universe di James Gunn.

L'attore debutterà nei panni di Lobo nel prossimo Supergirl, previsto nelle sale a giugno, ma quasi certamente tornerà anche in altri futuri progetti DCU e il successivo potrebbe essere proprio l'atteso sequel di Superman, Man of Tomorrow.

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L'attore sarebbe stato avvistato sul set di Atlanta e dovrebbe quindi riprendere i panni del personaggio anche nella nuova avventura dell'Uomo del Domani, dopo aver conosciuto Kara nello spazio. Avendo Lobo fatto parte della Justice League nei fumetti DC, potremmo assistere al primo embrione del superteam nel DCU di Gunn.

Finora, però, nessuna foto dal set è trapelata online, quindi non c'è modo di verificare se la notizia sia accurata. Ma se la Ragazza d'Acciaio e Superman dovessero davvero unire le forze in Supergirl (cosa che sembra probabile), non ci sorprenderebbe affatto vedere anche l'Ultimo Czarniano coinvolto nella sua prossima avventura.

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Tra le nuove aggiunte al cast di Man of Tomorrow ci sono Aaron Pierre, che riprenderà il ruolo di John Stewart dalla serie Lanterns, Lars Eidinger nel ruolo del malvagio Brainiac, e Adria Arjona, che dovrebbe ricoprire il ruolo di Maxima (anche se circolano molte speculazioni sul fatto che sia stata in realtà scelta per interpretare Wonder Woman).

Più recentemente, Matthew Lillard (Daredevil: Rinascita) e Sinqua Walls (Friday Night Lights) sono stati annunciati in ruoli non ancora rivelati, e secondo recenti indiscrezioni sembra che anche Milly Alcock riprenderà i panni di Supergirl nel sequel con David Corenswet.

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La storia del sequel diretto nuovamente da James Gunn si concentrerà su Superman e Lex Luthor che mettono da parte le loro divergenze e uniscono le forze per difendere il pianeta da Brainiac.

"Alla base, è una storia su Clark e Lex", ha dichiarato Gunn in una recente intervista. "Mi riconosco in entrambi. Mi riconosco nell'ambizione e nell'ossessione di Lex - omicidi a parte. E mi riconosco nella fiducia di Superman nelle persone, nei suoi valori da ragazzo del Midwest. Sono due lati di me". Superman: Man of Tomorrow arriverà nelle sale il 9 luglio 2027.