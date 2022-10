Jared Leto lancia la sua linea di prodotti di bellezza, Twentynine Palms

Jared Leto è l'ultima celebrità a lanciare la sua linea di prodotti per la cura della pelle. L'attore aggiunge una nuova attività alla sua eclettica esistenza, nonostante poco tempo fa avesse dichiarato a Vogue: "Non sono mai stato veramente interessato ai prodotti di bellezza. Ma mi interessa l'idea di prenderci cura di noi stessi nel modo più naturale possibile".

L'interprete di Joker dall'aspetto eternamente giovane lancerà la linea di bellezza Twentynine Palms, una gamma di prodotti sia per uomo che per donna per pelle, capelli e corpo, il 25 ottobre, e proprio come la nuova linea di bellezza di Brad Pitt, Le Domaine, i prezzi degli articoli sono incredibilmente alti.

I fan dovranno infatti sborsare 97 dollari per una crema per gli occhi, 95 dollari per una maschera per il viso all'argilla e 87 dollari per una crema idratante, insieme a un detergente (39 dollari), saponi per mani e corpo (47 dollari ciascuno) e shampoo e balsamo (54 dollari ciascuno).

Twentynine Palms prende il nome dalla città della California all'ingresso del Joshua Tree National Park. I prodotti sono realizzati con piante e vegetali del deserto come l'estratto di fico d'India, amaranto ed enotera.

"Per via di questo ambiente difficile e spietato, questi ingredienti devono essere incredibilmente resistenti per sopravvivere", ha detto Jared Leto.