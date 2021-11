Jared Leto: "Da ragazzo sono stato licenziato da un cinema per aver venduto erba dalla porta sul retro"

Oggi è un attore e musicista affermato, ma l'adolescenza di Jared Leto non è stata poi così tranquilla. Ospite dell'Ellen DeGeneres Show, l'interprete di House of Gucci ha rivelato di essere stato licenziato da un cinema da ragazzino perché è stato beccato a vendere marijuana sul posto di lavoro.

"Penso che il pubblico sarà molto sorpreso da House of Gucci" ha rivelato un divertito Jared Leto. "È nelle sale, il che è divertente avere un film che è esclusivamente nelle sale, e ne sono entusiasta perché amo andare al cinema".

Jared Leto nel 2016

A proposito di cinema, l'attore prosegue: "In realtà ho lavorato in un cinema quando ero un ragazzino. E sono stato licenziato per aver venduto erba dalla porta sul retro. Ma ero solo un imprenditore."

House of Gucci: l'accento di Jared Leto paragonato a quello di Super Mario

Ellen DeGeneres ha scherzato: "Stavi spacciando. Cercando di vendere popcorn ed erba allo stesso tempo. Cosa c'è di sbagliato in questo?" E Jared Leto ha risposto: "Vanno bene insieme, dicono alcuni".

L'attore del Dallas Buyers Club ha raccontato a W Magazine nel 2014 del suo passato di vendita di marijuana.

Jared Leto aveva parlato del suo passato di spacciatore di marijuana già nel 2014 con W Magazine rivelando: "Il mio primo lavoro professionale? È un problema, non riesco a stabilire se fosse vendere erba o lavorare in un ristorante barbecue come lavapiatti. Al ristorante barbecue ero pagato $2,50 l'ora e mi sono state tolte le tasse, che sono abbastanza certo fosse illegale all'epoca. Ero solo felice di avere un lavoro. Ciò significava libertà per me. L'erba avrebbe potuto pagare meglio del lavaggio dei piatti. Il problema è sballarsi con le proprie scorte e infrangere quella regola d'oro."

A partire dal 14 dicembre ritroveremo Jared Leto nei panni di Paolo Gucci in House of Gucci.