Jared Leto: il suo Joker diventa Gesù Cristo nella nuova foto di Zack Snyder's Justice League

Il Joker di Jared Leto è ritratto in versione Gesù Cristo nella nuova foto promozionale di Zack Snyder's Justice League, la nuova versione del film arrivato nelle sale nel 2017.

Lo scatto, in bianco e nero come quelli diffusi in precedenza, mostra il villain, che indossa alcuni indumenti medici, con una corona di spine sulla testa.

Zack Snyder's Justice League: il Joker di Jared Leto in versione Gesù Cristo

Il premio Oscar Jared Leto è stato coinvolto nella realizzazione di alcune scene aggiuntive di Zack Snyder's Justice League dopo il via libera da parte di HBO Max al lavoro necessario a completare la visione originale della storia che era stata ideata dal filmmaker prima della sostituzione del regista con Joss Whedon. Lo storico nemico di Batman verrà coinvolto in alcune sequenze ambientate nel mondo infernale causato da Darkseid. Il Joker verrà mostrato, come rivela anche il final trailer, mentre interagisce con Bruce Wayne.

HBO Max proporrà la versione dell'adattamento dei fumetti che ha la durata di 4 ore dopo le innumerevoli richieste condivise negli ultimi anni, permettendo così ai fan dell'universo legato ai fumetti della DC di scoprire la versione originale ideata dal regista.

Il progetto, secondo quanto rivelato dal filmmaker, sarà radicalmente diverso da quanto proposto sul grande schermo dopo l'intervento di Joss Whedon.

Per completare il suo montaggio, Zack Snyder ha potuto contare su un budget aggiuntivo di 70 milioni di dollari che ha permesso inoltre di realizzare delle sequenze aggiuntive in cui apparirà anche Jared Leto nel ruolo del malvagio Joker.

Justice League, al suo arrivo su HBO Max, sarà vietato ai minori a causa di alcune scene di violenza e linguaggio considerato adatto a un pubblico adulto. Snyder ha anticipato che sarà un film "folle ed epico". Nel cast ci saranno Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Ciarán Hinds, Ray Porter, Joe Manganiello, e Jared Leto.

In Italia il lungometraggio sarà disponibile per l'acquisto su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 1° aprile, il film sarà inoltre disponibile per il noleggio su Sky Primafila e Infinity.