Tron: Ares, il nuovo sguardo a Jared Leto anticipa una storia sul "prezzo di essere umani"

Come noto da tempo, è in arrivo un nuovo capitolo del franchise di Tron, a più di dieci anni dall'ultimo film, Tron: Legacy. Tron: Ares, previsto come sequel a sé stante, ha ufficialmente svelato un primo sguardo al protagonista interpretato da Jared Leto.

In un'intervista rilasciata a Empire, il regista Joachim Rønning ha svelato cosa dovremo aspettarci dal prossimo capitolo e ha promesso che il film manterrà l'umanità al centro della pellicola, svelando al contempo un'immagine migliore della nuova tuta rossa.

Allo stesso tempo, ha ulteriormente anticipato una delle parti più interessanti del film: la colonna sonora. Il capitolo precedente aveva una soundtrack curata dal duo elettronico Daft Punk, mentre il nuovo potrà contare su un nuovo sound della rock band Nine Inch Nails.

Tron: Ares, il protagonista e la sua moto in una scena del film

Gli indizi del nuovo sound

Spiegando proprio questo passaggio da un sound puramente elettronico a uno decisamente industrial rock, il regista ha dichiarato: "Con i Nine Inch Nails alle musiche, questa puntata sarà un po' più grintosa, un po' più industriale".

"È stato importante per me creare un contrasto tra la Rete e il mondo reale. In questo senso, i Nine Inch Nails si prestano perfettamente a questo nuovo mondo di Tron che stiamo creando".

Allo stesso tempo, Rønning vuole che la storia del film di fantascienza sia incentrata sull'umanità. "Quello che cerco sempre in ogni storia è un forte nucleo emotivo. Questo film sarà probabilmente più emotivo di quanto la gente si aspetti. Parla del prezzo dell'essere umani".

Tron: Ares, uno sviluppo travagliato

Quello in uscita è il terzo capitolo della serie, iniziata con il film del 1982 e seguita da Legacy nel 2010, quest'ultimo diretto dal regista di Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski. Il terzo film è in fase di sviluppo dal 2010 e Kosinski avrebbe dovuto tornare e riunirsi con gli sceneggiatori del capitolo precedente, Adam Horowitz e Edward Kitsis. Lo sviluppo si è arenato, con i concept e le idee che continuavano a susseguirsi fino all'abbandono definitivo di Kosinski.

Nel 2017, Jared Leto ha firmato come protagonista per il nuovo film. Rønning è stato ingaggiato come regista nel 2023. Gli scioperi a Hollywood dello scorso anno hanno ritardato le riprese, che avrebbero dovuto iniziare nell'agosto 2023, con la produzione che ha preso il via solo all'inizio del 2024. Tron: Ares ha una data d'uscita fissata al 10 ottobre 2025.