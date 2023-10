Jared Leto si catapulta sul palco da un'altezza impressionante durante un concerto in Texas

Jared Leto sa come fare un'entrata a effetto. All'inizio del concerto della sua band, Thirty Seconds to Mars, all'ACL Festival di Austin, Texas, l'attore e cantante si è lanciato dalla cima di un'impalcatura atterrando sul palco mentre la folla di fan intonava un coro.

Durante l'acrobazia, il cantante indossava una tuta bianca da motociclista con tanto di protezioni e imbottiture.

La star ha anche pubblicato un video terrificante del bungee jumping sul suo Instagram, dove agita le braccia verso il pubblico prima del salto.

"Lo fareste? @aclfestival", scrive a commento del post.

Ormai è nota la passione di Jared Leto per l'arrampicata a mani nude. Quando non può esplorare le sue amate montagne californiane, l'attore e cantante scala edifici, monumenti e facciate di hotel.

Al momento l'attore, insieme al fratello Shannon Leto, è impegnato nella promozione del nuovo album dei Thirty Seconda to Mars, It's the End of the World but It's a Beautiful Day, uscito il 15 settembre. Il prossimo film del vincitore dell'Oscar sarà il nuovo capitolo della saga fantascientifica Tron intitolato Tron: Ares, che uscirà nel 2025.