Golden Globe 2024, Jared Leto fa autoironia sul Metodo: 'Ho imparato l'arte di tenere in mano una busta'

Jared Leto ha fatto autoironia sul Metodo calandosi nel ruolo di presentatore dei premi per i migliori attori non protagonisti ai Golden Globe 2024.

Jared Leto ha affiancato Angela Bassett come presentatore nella categoria migliori attori non protagonisti in un film ai Golden Globe 2024. Nel corso della cerimonia, ha trovato il tempo per fare autoironia sulla sua fama di attore di Metodo prendendosi bonariamente in giro.

"Sono immerso nel ruolo di presentatore da settimane ormai" ha esclamato rivolto al pubblico. "Ho fatto ricerche per sviluppare il mio personaggio, ricordando incessantemente a tutti intorno a me di chiamarmi con il nome del mio personaggio, dannazione."

"Intendi Jared Leto?" ha chiesto Angela Bassett.

"Esattamente! Ho anche imparato l'arte di tenere in mano una busta", ha proseguito Jared Leto. "È una questione di angolazione, presa. Riguarda la sottigliezza, la connessione significativa tra il partner e il documento. È un viaggio profondamente emozionante... Questo incarna lo spirito dei Golden Globe. Sentire le speranze e i sogni di ogni candidato a portata di mano mentre tieni nelle tue mani il loro destino e i bonus del loro agente".

Justice League: Zack Snyder ha finalmente rivelato come il Joker di Jared Leto ha ucciso Robin

Un attore di Metodo, ma con metodo

Le storie sulle leggendarie trasformazioni di Jared Leto nei personaggi che è stato chiamato a interpretare sono state ben documentate e non riguardano solo i cambiamenti fisici che lo hanno portato a ingrassare o dimagrire decine di chili, ma anche i bizzarri comportamenti tenuti sui set di film come Suicide Squad, dove avrebbe inviato regali disgustosi agli altri membri del cast in linea perfetta col comportamento del Joker, il suo personaggio.

"Apprezzo il termine, ma penso che sia un po' nebulosa la definizione", ha detto Jared Leto a Variety nel 2020 riguardo all'essere stato etichettato come attore di Metodo. "E potrebbe anche suonare pretenzioso. Il mio lavoro è presentarmi, fare tutto il possibile, essere preparato. E inoltre voglio essere collaborativo per avere una buona esperienza sul set".