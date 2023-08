Jared Leto: il suo tutorial pre-concerto 'per un makeup da sballo' è quello di cui avevamo bisogno

Jared Leto realizza un video tutorial per il makeup su Instagram e in pochi secondi sbaraglia tutte le influencer di settore. Il motivo? Le fasi del trucco sono un disastro totale, ma perfettamente in sintonia con l'ironia della star...

Jared Leto non è più solo cantante e attore, da oggi è anche makeup artist! Lo conferma il suo esilarante video pubblicato su Instagram mercoledì, in cui mostra le varie fasi della sua routine al trucco e dispensa pillole di saggezza fai-da-te tra un effetto sonoro e l'altro. Mai tutorial fu più caotico, "un vero disastro" dice lui stesso: ma è per questo che è diventato virale in brevissimo tempo.

"La mia più grande strategia quando applico il trucco è: 'Come faccio a farlo più velocemente?'", con queste parole Jared Leto apre il suo "hot mess makeup tutorial", ovvero il tutorial per realizzare un trucco da sballo, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto. Ogni fase è scandita da commenti ironici ed effetti audiovisivi, che rendono bene l'idea del caos che regna nel camerino della star di Morbius. Mentre lo vediamo applicarsi un ombretto rosso acceso sugli occhi con la delicatezza di un carpentiere ("Oh, che delicatezza" dice sarcasticamente), in sovrimpressione appaiono messaggi da parte di "tutti": "Oh no, ti stai truccando di nuovo, dobbiamo andarcene subito!".

La seconda fase del tutorial inizia con un cambio di colore, dal rosso al giallo fluo, ed è scandita da una voce che gli annuncia "dovremmo uscire fra 30 secondi". Il frontman dei Thirty Seconds to Mars non è affatto preoccupato, anche se esclama "_Credo di essere foto_", e dopo aver soffiato via con effetto cartoon a video l'ombretto in eccesso dal suo pennello prosegue applicandolo tra i capelli. Tra un "Faccio un po' di pulizia" e un "Ehi, non è affatto male" è arrivato il momento del rossetto: lo schiocco delle sue labbra genera un'*esplosione di emoji a forma di cuore.

"Ed ecco fatto. Si chiama 'Disastro totale'", il tutorial è terminato ma non prima di essersi sistemato i capelli fluenti. Una bomba animata e i tanti sospiri dei fan annunciato la conclusione del video più esilarante, caotico e decisamente meno professionale che Instagram abbia visto in fatto di make up. Ma Jared Leto non è certo nuovo a tutto ciò, solo pochi giorni fa infatti l'attore di Suicide Squad aveva pubblicato un video simile e poi come dimenticare la sua trasformazione in gatto per il Met Gala?