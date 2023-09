Jared Leto ha scalato a mani nude un edificio di New York

Jared Leto ha scalato un edificio di New York a mani nude e senza imbracatura durante una pausa dal suo giro in bicicletta.

Le foto

Il cantante 51 enne è stato fotografato domenica mentre scalava un edificio di New York senza imbracatura durante una pausa dal suo giro in bicicletta per la Grande Mela. Nelle immagini si vede l'attore di Suicide Squad mentre si arrampica alle sporgenze del lato dell'edificio con mani e piedi per poi scendere e continuare il suo giro con la sua City Bike.

Ecco le foto condivise da Page Six su twitter:

La scalata, che passione

Arrampicarsi su un edificio senza imbracatura non è una novità per il premio Oscar, che già a giugno era stato visto scalare il muro di un angolo di un hotel a Berlino in un video condiviso sui social media. Leto aveva raggiunto il secondo piano per poi scendere di nuovo in strada. In un'altra occasione sempre a giugno, il cantante dei Thirty Seconds to Mars ha scalato il Castello Sforzesco durante la sua visita a Milano.

Ecco il video diventato virale di Leto che si arrampica sul Castello Sforzesco:

I prossimi piani

L'attore sta promuovendo sui social il suo ultimo album con la band Thirty Seconds to Mars, It's the End of the World but It's a Beautiful Day, in uscita il 15 settembre. Mentre ha recentemente preso parte al film Disney La casa dei fantasmi in cui interpreterà un personaggio minaccioso e terrificante.