Jared Leto sarà il villain di culto Skeletor in Masters of the Universe?

Masters of the Universe potrebbe aver trovato il suo Skeletor. Un premio Oscar starebbe per unirsi al cast del reboot della popolarissima saga Mattel, si tratta della star Jared Leto, che potrebbe fronteggiare l'He-Man di Nicholas Galitzine.

Secondo The InSneider, Amazon avrebbe offerto a Leto il ruolo di Skeletor nel nuovo film in arrivo. Solitamente il principale antagonista della serie è raffigurato come uno stregone dalla faccia di teschio e dalla pelle blu determinato a scoprire i segreti del Castello di Grayskull poiché crede che ciò gli permetterà di conquistare non solo Eternia, ma anche l'intero universo. Skeletor è stato precedentemente interpretato dall'attore candidato all'Oscar Frank Langella nel film I dominatori dell'universo del 1987.

L'ingresso di Jared Leto nel cast potrebbe seguire quello di Alison Brie, che sarà la vice di Skeletor, Evil-Lyn, mentre Camila Mendes vestirà i panni di Teela, il capitano della guardia reale e possibile interesse romantico di He-Man. L'attore non è nuovo al genere avendo interpretato numerosi cinecomic, da Suicide Squad (2016), dove vestiva i panni di un Joker pittoresco e sui generis, a Morbius. A breve lo vedremo in Tron: Ares, terzo capitolo del franchise Disney sci-fi, a fianco di Greta Lee, Evan Peters e della star Jeff Bridges.

Jared Leto in una scena di Morbius

Primi dettagli su Masters of the Universe

A dirigere il reboot in arrivo sarà Travis Knight, già regista del prequel di Transformers Bumblebee (2017). Chris Butler ha scritto la sceneggiatura seguendo un soggetto di David Callaham e dei fratelli Aaron e Adam Nee.

Secondo la sinossi diffusa di recente, il film seguirà le gesta del principe Adam, che a 10 anni si schiantò sulla Terra a bordo di un'astronave e fu separato dalla sua magica Spada del Potere, l'unico collegamento con la sua casa su Eternia. Dopo averla rintracciata quasi due decenni dopo, il principe Adam viene riportato indietro attraverso lo spazio per difendere il suo pianeta natale dalle forze malvagie di Skeletor. Ma per sconfiggere un cattivo così potente, il principe Adam dovrà prima scoprire i misteri del suo passato e diventare He-Man: l'uomo più potente dell'Universo.

L'uscita di Masters of the Universe è fissata al 5 giugno 2026.