Jared Leto si unisce al cast di Assassination con Al Pacino e Jessica Chastain

Assassination, il nuovo thriller diretto da Barry Levinson, ha attirato l'attenzione con l'annuncio di un possibile nuovo ingresso nel suo già stellare cast. Secondo le ultime indiscrezioni, Jared Leto potrebbe unirsi ai leggendari Al Pacino e Jessica Chastain in un ruolo ancora non definito.

Stando a quanto riportato da Deadline, Leto, vincitore del premio Oscar, sarebbe in trattative per entrare a far parte di questo ambizioso progetto. Sebbene l'accordo non sia ancora ufficiale, le negoziazioni sembrano procedere positivamente. Non è ancora chiaro quale parte interpreterà Leto.

La trama di Assassination

Il film si concentra sulla figura della giornalista Dorothy Kilgallen, interpretata da Jessica Chastain, che dedica la sua vita a scoprire la verità sull'omicidio del Presidente John F. Kennedy. Convinta che Lee Harvey Oswald non fosse il solo responsabile, la Kilgallen intraprende una missione rischiosa per smascherare i veri colpevoli, affrontando una serie di ostacoli, tra cui minacce da parte della CIA, FBI e pericolosi boss mafiosi.

Jessica Chastain in un'immagine del film Il debito

Accanto a Chastain, Assassination vedrà anche la partecipazione di Al Pacino, Brendan Fraser e Bryan Cranston, sebbene i dettagli sui loro personaggi rimangano ancora segreti.

Il film, che verrà co-sceneggiato da David Mamet, promette di essere un thriller avvincente, con una trama che mescola mistero, cospirazioni politiche e suspense. La produzione è affidata a Corey Large, Nicholas Celozzi e Jason Sosnoff, con John Burnham, Bernie Gewissler, Pia Patatian e Jordan Nott nel ruolo di produttori esecutivi. Le riprese di Assassination inizieranno a Boston nel 2025, ma la data di uscita del film non è ancora stata annunciata.