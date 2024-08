Jamie Lee Curtis non ama i cinecomic Marvel, la sua risposta a un quesito sulle Fasi dell'MCU gela i fan

La partecipazione di Jamie Lee Curtis al San Diego Comic-Con 2024, patria dei cinecomic e del cinema d'intrattenimento, non le ha impedito di lanciare una frecciatina velenosa in direzione di Marvel. Nel corso di un divertente botta e risposta con MTV, quando l'intervistatore ha chiesto in quale fase del Marvel Cinematic Universe ci troviamo attualmente, Curtis ha risposto: "Cattiva" (via EW). Subito dopo l'attrice è scoppiata a ridere, seguiuta dagli altri membri del cast di Borderlands.

La risposta della star di Speak No Evil, Mackenzie Davis, è stata "morte", anche se ha ammesso di non capire nemmeno cosa sia una "Fase" Marvel dopo aver risposto. Il co-protagonista di Davis, James McAvoy, che non è mai stato nel Marvel Cinematic Universe, ma ha interpretato Charles Xavier in diversi film della saga degli X-Men, ha risposto: "Ehi, Marvel, lei ti ha appena eliminato".

Pur non essendo troppo tenera, la risposta di Jamie Lee Curtis è piuttosto corretta. Prima del successo travolgente di Deadpool & Wolverine, uscito da una settimana e già capace di infrangere una serie di record, lo studio non se la passava troppo bene dopo aver inanellato i flop di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e The Marvels, quest'ultimo titolo divenuto il film con il minor incasso della storia del franchise.

Le radici della polemica contro Marvel

Nel 2022, l'attrice aveva già inaugurato una giocosa battaglia con Marvel dopo che il suo acclamato Everything Everywhere All at Once aveva sfidato Doctor Strange nel Multiverso della Follia al botteghino, sostenendo il film e proclamando sui social media la superiorità del suo multiverso.



Quel pazzo venerdì 2: rivelati i primi dettagli della trama del sequel con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis

"Non ho nulla contro la Marvel come entità. Ho visto molti film Marvel", ha poi chiarito Curtis alla rivista People quando gli è stato chiesto conto della faida. "Quello che sostengo è che , nonostante Everything Everywhere All at Once fosse un piccolo film, siamo stati in grado di raccontare una storia nel multiverso che ha davvero toccato le persone. Quello che sto cercando di dire è che non deve essere per forza un film Marvel per essere spettacolare e commuoverti davvero".