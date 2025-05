Jamie Lee Curtis: "Costretta alla chirurgia plastica a 25 anni a causa di una Hollywood tossica"

Jamie Lee Curtis ha dichiarato in una nuova intervista concessa a 60 Minutes di essersi sottoposta per la prima volta a un intervento di chirurgia plastica all'età di 25 anni, dopo che un giorno un direttore della fotografia si era rifiutato di riprenderla sul set di un film perché non gli piaceva il suo viso.

L'attrice Premio Oscar ha dichiarato di sentirsi pentita della sua decisione ancora oggi. Il film in questione era Perfect del 1985, diretto da James Bridges e interpretato da John Travolta.

"Ho preso la cosa molto seriamente come attrice", ha rivelato Curtis a proposito del film, in cui interpretava un'istruttrice di aerobica che incontra un giornalista (Travolta) durante la sua indagine sui fitness club.

L'impegno nei confronti delle donne e la sobrietà raggiunta con fatica

The Bear 2: Jamie Lee Curtis nel sesto episodio

Il direttore della fotografia del film ha criticato il suo aspetto, e Curtis ha spiegato: "Mi disse: 'Non la riprenderò oggi perché ha gli occhi gonfi'. Avevo 25 anni. Per lui dire questo è stato molto imbarazzante. Appena finito il film, mi sono sottoposta a un intervento di chirurgia plastica".

Jamie Lee Curtis, ai tempi in cui era soprannominata The Body

Quando le è stato chiesto come fosse andato l'intervento, Curtis ha risposto: "Non bene. Non è quello che si dovrebbe fare a 25 o 26 anni. Me ne sono pentita subito e me ne pento da allora. Me ne pento molto di più adesso, perché sono diventata una sostenitrice pubblica delle donne che afferma: 'Sei bellissima e perfetta così come sei'. Non è stata una buona cosa per me... Ti danno degli antidolorifici. Sono caduta vittima degli oppiacei. Ho bevuto un bel po'. Ero molto silenziosa e riservata. Ma di sicuro è diventata una dipendenza".

Curtis è diventata un libro aperto per quel che riguarda il suo percorso verso la sobrietà. È sobria ormai da 26 anni. Parlando con Variety nel 2019, aveva affermato che spesso porta la sua sobrietà con sé sui set cinematografici. "Una volta ho messo un grande cartello vicino alla roulotte del catering con su scritto: 'Riunione di recupero nella roulotte di Jamie ogni giorno'. Ho lasciato la porta aperta e non sapevo se qualcuno si sarebbe presentato. È stato probabilmente il mio gruppo di sostegno preferito a cui ho partecipato".