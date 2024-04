Quel pazzo venerdì 2: rivelati i primi dettagli della trama del sequel con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis

Dopo la conferma del sequel di Quel pazzo venerdì, sono stati rivelati i primi dettagli sulla trama di questo atteso seguito, in cui sembra che al centro ci sarà sì un nuovo scambio di corpi ma non tra le protagoniste, interpretate ancora da Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis.

Lohan e Curtis torneranno rispettivamente nei panni di Anna e Tess Coleman, con la nuova regista Nisha Ganatra che ha di recente rivelato attraverso un post sul suo profilo Instagram il casting aperto per il ruolo di Harper, la figlia 14enne di Anna.

Il casting, condiviso nel fine settimana, descrive Harper come "un maschiaccio con un acuto senso dell'umorismo" che è "un po' di malumore in questi giorni perché la sua mamma single da tempo sta per sposare il ristoratore britannico Eric Davis", secondo la descrizione.

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan sono madre e figlia in una scena del film Freaky Friday

Sempre secondo la descrizione, Eric ha anche lui una figlia di 14 anni, Lily, che "non vede di buon occhio" Harper, anche se le loro famiglie stanno per unirsi in matrimonio.

Entertainment Weekly ha visionato i provini, comprese otto pagine di copione inviate alle potenziali star, in cui si legge che "si tratta di una scena di 'scambio di corpi'" e che "Harper dovrebbe interpretare 'Anna' (Lindsay Lohan) e Lily dovrebbe interpretare 'Tess' (Jamie Lee Curtis)".

Altri dettagli sul sequel

Ulteriori dettagli sul personaggio di Harper pubblicati nel casting includono una nota in cui si dice che "vorrebbe che le cose andassero a modo suo e che userà la sua intelligenza per impedire che questo matrimonio si realizzi", e si sottolinea che la performance dietro Harper "dovrà essere solida, emotiva e il più naturale possibile".

Quel pazzo venerdì 2, Lindsay Lohan conferma il sequel con Jamie Lee Curtis

Altre pagine inviate come parte del provino includono una scena in cui Harper e Lily, scambiate di corpo (in realtà Anna e Tess), vengono mandate a pulire una spiaggia come parte di una punizione scolastica, in cui Tess (nei panni di Lily) esprime le sue preoccupazioni per il fatto che Anna sta per trasferirsi da lei a Londra per stare con il suo nuovo marito.

Tra le altre scene del provino, le due, nella loro forma adolescenziale, sono sedute in cucina a sorseggiare succo di mela da bicchieri di vino e Anna, nei panni di Harper, rivela di temere di aver perso di vista la sua adolescenza (come ricorderete, nel primo film la vedevamo leader di una rock band).