Jamie Lee Curtis sul possibile ritiro: "Morirò lavorando!"

Jamie Lee Curtis, durante un'apparizione al Tribeca Film Festival, ha parlato della sua carriera, confermando che non ha alcuna intenzione di smettere di recitare.

L'attrice ha infatti risposto ai microfoni di ET Online a una domanda sul suo futuro, sottolineando che per ora non pensa al momento in cui dirà addio al mondo del cinema e della televisione.

Nessun addio all'orizzonte per la star

In modo ironico, ma al tempo stesso serio, Jamie Lee Curtis ha dichiarato: "Morirò lavorando".

L'attrice, due anni fa, aveva ammesso: "Ci sono stati molti, davvero tanti, punti della mia vita quando ho detto: 'Non penso farò mai più un film'".

Tutto è però cambiato negli ultimi anni: "Ho avuto la vita maggiormente creativa rispetto a tutta la mia esistenza nell'ultimo anno, a 64 anni".

Locandina di Jamie Lee Curtis

Jamie ha inoltre ricordato come vedere i suoi genitori Janet Leigh e Tony Curtis l'abbia influenzata: "Li ho osservati, ed entrambi erano delle enormi stelle... Li ho guardati non essere più impegnati nel lavoro che li ha resi delle star. Li ho osservati essere solo delle persone famose che in passato lavoravano. E li ha uccisi ed è straziante".

La reazione al tempo che passa

Uno dei suoi timori è però non ricevere più proposte di lavoro, mentre invecchiare, anche fisicamente, non le suscita dubbi o problemi: "Sono fortunata nel poter vivere tutto questo, anche ogni ruga".

Jamie, prossimamente protagonista con Lindsay Lohan del film Quel pazzo venerdì 2 che arriverà sugli schermi ad agosto, ha quindi ribadito di essere orgogliosa nel rappresentare le donne più anziane che lavorano a Hollywood: "Questo è il mio momento per fare il mio lavoro perché ora ho questa opportunità per farlo".