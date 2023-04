Jamie Foxx ricoverato ad Atlanta per "complicazioni mediche", la figlia aggiorna sulle condizioni

Starebbero migliorando le condizioni di Jamie Foxx, ricoverato da un paio di giorni ad Atlanta per via di un improvviso problema di salute.

Jamie Foxx è stato ricoverato in ospedale ad Atlanta a seguito di un'improvvisa "complicazione medica" rivelata dalla sua famiglia nella tarda serata di ieri. Ad aggiornare sulle sue condizioni è la figlia dell'attore Corinne Fox.

"Volevamo spiegare mio padre Jamie Foxx ha avuto una complicazione medica ieri", ha scritto Corinne Fox, in un post su Instagram. "Fortunatamente grazie all'azione rapida e alle ottime cure è già sulla buona strada per il recupero. Sappiamo quanto è amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede privacy durante questo periodo".

La natura della complicazione medica non è stata rivelata. TMZ ha riferito che è successo martedì mattina ora locale, quando Foxx è stato "portato in ospedale" per la prima volta.

Dopo l'improvvisata a Londra per festeggiare il compleanno dell'amico Quentin Tarantino qualche giorno fa, Jamie Foxx aveva fatto ritorno ad Atlanta dove è impegnato nelle riprese della commedia Netflix Back in Action a fianco di Cameron Diaz. Diretto da Seth Gordon, il film vede nel cast anche Glenn Close, Andrew Scott e Jamie Demetriou. Cameron Diaz ha abbandonato il su ritiro per recitare nel progetto, la sua prima apparizione in oltre un decennio.