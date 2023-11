Jamie Foxx respinge le accuse di aggressione sessuale: 'La donna ha inventato tutto'

Jamie Foxx ha risposto alle accuse di violenza sessuale al centro di una causa legale, ribadendo la propria innocenza.

L'aggressione sarebbe avvenuta nel 2015 e un portavoce ha spiegato perché gli avvocati dell'attore sono convinti che si procederà in breve tempo con l'archiviazione del caso.

La difesa dell'attore

Jamie Foxx si proclama innocente

Un portavoce di Jamie Foxx ha dichiarato: "Quell'incidente non è mai accaduto. Nel 2020, questa persona ha intentato una causa quasi identica a Brooklyn. Quel caso è stato poco dopo archiviato".

Il comunicato prosegue sostenendo: "Siamo fiduciosi che le richieste verranno di nuovo respinte. E una volta che lo saranno, il signor Foxx ha intenzione di intentare una causa per prosecuzione malevola contro questa persona e i suoi avvocati per aver riproposto questa azione frivola".

Nella causa l'attore Jamie Foxx, nome d'arte di Eric Marlon Bishop, è stato accusato di aver toccato in modo inappropriato una donna, la cui identità non è stata svelata, prima di trascinarla in un'area isolata sulla terrazza del locale Catch NYC & Roof, dove l'avrebbe toccata in varie parti del corpo.

L'accusatrice aveva sostenuto di aver avvicinato il premio Oscar insieme a un'amica per chiedere una foto. Foxx sembrava ubriaco e ha iniziato a farle dei complimenti prima di aggredirla sessualmente fino all'intervento dell'amica.