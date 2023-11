Jamie Foxx è stato accusato di violenza sessuale

Jamie Foxx è stato citato in giudizio per violenza sessuale per quanto avvenuto in un ristorante di New York nel 2015.

Jamie Foxx è accusato di aver aggredito sessualmente una donna in un ristorante di New York nel 2015. La denunciante sta facendo causa anche al ristorante Catch NYC & Roof di Manhattan per danni compensativi, in quando sostiene di aver dovuto ricorrere a cure mediche e di aver sofferto di dolore e stress emotivo a causa di "aggressioni sessuali, abusi, aggressioni e percosse".

La vicenda

La causa depositata mercoledì descrive nei dettagli l'incontro tra l'attore, oggi 55enne, e la denunciante - che ha mantenuto l'anonimato - al Catch NYC & Roof nell'agosto del 2015. Al loro arrivo la donna, accompagnata da un'amica, sarebbe stata fatta sedere ad un tavolo di distanza da Foxx, e avrebbero chiesto all'attore di fare una foto insieme. L'attore, che secondo quanto si legge nella denuncia "sembrava in stato di ebbrezza", avrebbe risposto: "Certo baby qualsiasi cosa per te!".

Sempre secondo quanto riportato dalla denuncia, Foxx avrebbe continuato a molestare la ragazza complimentandosi per il suo "un corpo da top model" e per il suo profumo. Successivamente Foxx avrebbe trascinato la ragazza verso una zona appartata del rooftop del NYC & Roof dove le avrebbe messo le mani sulla vita, sotto la camicia per palpeggiarle il seno e alte zone del corpo.

La vittima sostiene che diverse persone - tra cui gli addetti alla sicurezza - hanno assistito alla presunta aggressione ma si sono allontanate nonostante lei cercasse di scappare da Foxx che si sarebbe fermato solo quando l'amica dell'accusa è accorsa in suo aiuto.

I rappresentanti di Foxx, di Catch NYC & Roof e l'avvocato della donna non hanno ancora risposto alle richieste di commento di EW.

L'attore di Ray era stato ricoverato in aprile a causa di complicazioni mediche. Dopo aver affrontato i suoi problemi di salute l'attore aveva recentemente annunciato su Instagram il suo ritorno a lavoro.