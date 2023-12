Jamie Foxx, prima apparizione pubblica dopo la malattia: 'Non l'augurerei al mio peggior nemico'

James Foxx è apparso in pubblico per ritirare il Critics Choice Honor e ha parlato della malattia che lo ha colpito di recente in un commovente intervento di 12 minuti.

Jamie Foxx ha colto di sorpresa gli ospiti del gala per gli artisti appartenenti a minoranze organizzato dalla Critics Choice Association in quella che è stata la sua prima apparizione pubblica dopo l'ospedalizzazione in seguito a una misteriosa malattiache lo ha colpito all'inizio di quest'anno.

L'attore è stato insignito del Vanguard Award - che non era stato annunciato in precedenza - alla Celebration of Cinema & Television: Honoring Black, Latino e AAPI Achievements organizzata dall'associazione a Los Angeles. L'evento ha visto riconoscimenti anche per Eva Longoria, per la star di Past Lives Greta Lee, per Sheryl Lee Ralph di Abbot Elementary e per l'interprete di May December Charles Melton.

Accolto con una lunga standing ovation, Jamie Foxx ha calcato un palco per la prima volta dallo scorso aprile, quando è stato ricoverato per un'improvvisa complicazione medica, emergenza che ha interrotto la produzione del suo prossimo film Netflix Back in Action, che vede il ritorno di Cameron Diaz.

Jamie Foxx buon samaritano, recupera una borsa smarrita e rassicura i fan

I retroscena sulla malattia

"Sapete, è pazzesco, non potevo farlo sei mesi fa, non potevo camminare", ha detto Foxx all'inizio del suo discorso di ringraziamento prima di fare una pausa per poi scherzare sulle teorie complottiste diffuse sul web durante la sua malattia. "Non sono un clone, non sono un clone. Conosco molte persone che sostenevano che mi avessero clonato".

Foxx ha riflettuto sulla sua recente battaglia per la salute, dicendo al pubblico: "Non augurerei quello che ho passato al mio peggior nemico, perché è dura. Ho un nuovo rispetto per la vita. Ho un nuovo rispetto per la mia arte. Ho guardato così tanti film e ascoltato così tante canzoni cercando di far passare il tempo. Non rinunciate alla vostra arte, amici, non mollate".

Nel suo discorso lungo 12 minuti, Jamie Foxx ha ringraziato pubblicamente la sua famiglia, comprese sua sorella e sua figlia, per come si sono prese cura di lui mentre si stava riprendendo. Ancora non è chiaro quando riprenderà la lavorazione di Back In Action.