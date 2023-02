Cameron Diaz torna a recitare: le foto con Jamie Foxx dal set di Londra della commedia Back in Action

Cameron Diaz è stata fotografata sul set londinese del suo nuovo film, Back in Action, dove è affiancata da Jamie Foxx.

Alla fine Cameron Diaz ha ceduto alle sirene del set, interrompendo il suo ritiro dalle scene. Eccola nelle prime foto dal set della commedia action Netflix Back in Action, a fianco della costar Jamie Foxx. Nelle foto i due attori indossano abiti da sera scuri e sembrano preoccupati.

Di recente Jamie Foxx ha rivelato a E! News come ha convinto Cameron Diaz a tornare al lavoro:

"L'abbiamo implorata, ci siamo inginocchiati e le abbiamo detto 'Dai, fanne ancora uno per il pubblico'. La adoriamo, la stavamo aspettando e questo film sarà semplicemente fantastico."

Cameron Diaz: "Del mio aspetto non mi importa niente, non mi lavo neanche il viso"

Questa non è la prima volta che Jamie Foxx e Cameron Diaz lavorano insieme, i fan ricorderanno che i due hanno recitato l'uno accanto all'altra nel remake del 2014 di Annie, che è stato l'ultimo film dell'attrice prima del ritiro dalle scene.

Alla regia di Back in Action troviamo Seth Gordon, autore della sceneggiatura in collaborazione con Brendan O'Brien. Nel team della produzione ci sono anche Beau Bauman in collaborazione con Gordon, Jamie Foxx, Datari Turner, O'Brien e Mark McNair.

Ad affiancare Cameron Diaz e Jamie Foxx ci saranno anche Glenn Close, Kyle Chandler e l'attore inglese Andrew Scott.