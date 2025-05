Al Pacino e Katie Holmes insieme per un film girato a Roma: ecco quando iniziano le riprese

Il produttore Andrea Iervolino è salito a bordo di Captivated, interpretato da Al Pacino e Katie Holmes.

Si tratta di un'interpretazione diversa del rapimento di John Paul Getty III rispetto a Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott. Le riprese del film, di cui si parla da tempo, inizieranno a Roma alla fine del mese.

Captivated, diretto da Dito Montiel (Guida per riconoscere i tuoi santi), racconta la storia del rapimento di Getty III nel 1973 e l'inaspettato legame tra il boss della mafia calabrese Saro Mammoliti (interpretato da Pacino nella sua versione più vecchia) e Gail Getty, madre di Getty III, interpretata da Holmes.

Una diversa prospettiva sul rapimento Getty

Si tratta di "due anime provenienti da mondi completamente diversi, attirate l'una dall'altra da una tragedia che cambierà per sempre le loro vite", si legge nella sinossi fornita. "Tra tensione psicologica e sottile desiderio, la loro è una seducente partita a scacchi che aggiunge un livello cruciale al mistero del rapimento Getty".

Toby Kebbell, che era stato annunciato per il ruolo del giovane Mammoliti, ha rinunciato, secondo un rappresentante di Iervolino. Meadow Walker e Dermot Mulroney sarebbero in trattative per unirsi al cast di Captivated in ruoli non ancora specificati.

"Siamo orgogliosi di far parte di un progetto con una narrazione così potente, un cast eccezionale e una visione registica forte e personale da parte di Dito Montiel", ha dichiarato Iervolino, amministratore delegato della Andrea Iervolino Company, costituita di recente dopo la separazione con l'ex partner commerciale Monica Bacardi.