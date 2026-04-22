Katie Holmes: il 'mi piace' ai commenti sulla relazione con Joshua Jackson fanno sognare i fan

I fan della coppia Pacey-Joey tornano a sognare. Lo scorso luglio la star di Dawson's Creek, Katie Holmes, ha annunciato l'arrivo di un nuovo progetto che la vedrà riunita al collega Joshua Jackson. Si tratta di tre film, scritti da Holmes e incentrati sulla 'ricerca dell'amore'.

Proprio questo mese, i due attori uniti sul set e, per un breve periodo, anche nella vita, hanno sfilato a braccetto sul red carpet prima della proiezione del documentario su Brunello Cucinelli al Lincoln Center di New York.

Ma Katie Holmes non si ferma qui e torna ad alimentando l'entusiasmo per la coppia Pacey-Joey, che non si è affatto spento a oltre vent'anni dall'emozionante finale di Dawson's Creek, mettendo 'mi piace' ai commenti dei fan secondo cui i due attori "dovrebbero essere una coppia".

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Galeotto il post di Katie Holmes su Instagram

Il 16 aprile l'attrice ha condiviso su Instagram una sua foto in cui abbraccia Joshua Jackson per promuovere l'arrivo del primo dei tre film sull'amore previsti, Happy Hours.

"Siamo felicissimi di partecipare al Tribeca Film Festival questo giugno con il nostro film Happy Hours", ha scritto. "Tante persone meravigliose hanno lavorato a questo progetto. E lavorare di nuovo con Josh è stato un sogno".

Ma l'interprete di Joey non si è fermata qui, mettendo 'mi piace' ai commenti dei fan sulla loro coppia preferita. Commenti del tenore "Questo è il matrimonio che sarebbe dovuto accadere nella vita reale" e "Per favore, sposatevi nella vita reale e guarite i nostri cuori millennial".

I fan non sono stati gli unici a entusiasmarsi per la coppia sullo schermo: Kimberly Van Der Beek, il cui marito James Van Der Beek, interprete di Dawson, è morto a febbraio dopo una battaglia contro il cancro al colon, ha scritto "Adoro questa foto". L'attrice Rebecca Gayheart ha aggiunto: "Vedervi insieme in questa foto mi rende felice".

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Katie Holmes e Joshua Jackson si sono frequentati per circa un anno, tra il 1998 e il 1999, durante le riprese delle prime due stagioni di Dawson's Creek. La serie ottenne un successo clamoroso trasformando i suoi interpreti da Michelle Williams a Michael Pitt, in star.

Joshua Jackson ha recentemente parlato del suo legame con Holmes, spiegndo: "Che ci sentiamo di continuo o meno, Busy Philipps e Michelle Williams sono molto, molto legate, così come io e Katie. A volte non ci sentiamo settimanalmente, mensilmente o nemmeno semestralmente, ma probabilmente non ci sono altre persone nella vita con cui si ha un legame così forte."