Katie Holmes e Joshua Jackson, dopo Dawson's Creek, di nuovo insieme in Happy Hours

Katie Holmes e Joshua Jackson reciteranno di nuovo insieme dopo la serie Dawson's Creek che ha regalato a entrambi la popolarità internazionale. L'attrice sarà infatti sceneggiatrice, regista e protagonista di Happy Hours, una nuova trilogia cinematografica.

Chi realizzerà Happy Hours

Nel cast del progetto ci saranno, oltre a Katie Holmes e Joshua Jackson, anche Mary-Louise Parker, Constance Wu, Joe Tippett, John McGinty, Donald Webber Jr., Nathan Darrow, Johnna Dias-Watson e Jack Martin.

Le riprese prenderanno il via durante l'estate nella città di New York e la produzione dei due successivi capitoli si svolgerà poco dopo la fine del lavoro sulla prima parte.

Nel team della produzione ci saranno anche Trudie Styler tramite Maven Screen Media, Bond Street Station, Crown Productions e STX Films.

Holmes ha recentemente diretto film come Rare Objects, Alone Together e All We Had. Joshua Jackson, invece, è stato impegnato come attore in Doctor Odyssey e Karate Kid: Legends accanto a Jackie Chan e Ralph Macchio.

Katie e Joshua daranno quindi vita a una reunion di Dawson's Creek sul set dopo aver interpretato per sei stagioni nella serie la parte di Joey Potter e Pacey Witter, il cui rapporto di amicizia si evolve in una storia d'amore. Al termine dello show si scopre che i due vivono insieme e sono ancora amici di Dawson che, da adulto, ha realizzato il suo sogno di diventare un regista.

Cosa racconterà il film

Happy Hours racconterà la storia di una coppia, interpretata da Jackson e Holmes, che affronta la propria relazione dovendo fare i conti con le sfide rappresentate dalla carriera, le responsabilità in famiglia e la ricerca dell'amore. Il film viene definito un dramedy che esplora il percorso emotivo di due giovani che si amano e si ritrovano da adulti dopo aver condiviso gioie, perdite e speranze.