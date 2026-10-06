James Gunn smentisce i rumor su Wonder Woman: "State dando troppa importanza a questa storia"

James Gunn ha deciso di mettere un freno a una delle teorie più insistenti che negli ultimi mesi hanno accompagnato Superman: Man of Tomorrow. Al centro delle speculazioni c'è Adria Arjona, da tempo indicata come possibile interprete di Maxima, la regina guerriera del pianeta Almerac, ma sempre più spesso associata online a un ruolo decisamente più importante: quello di Wonder Woman. Il regista e co-responsabile dei DC Studios ha però chiarito che, almeno per il momento, non c'è motivo di considerare un'immagine pubblicata sui social come una conferma. E per farlo ha scelto un bersaglio piuttosto facile: Frank Grillo, suo collega e interprete di Rick Flag Sr. nel nuovo DCU.

Tutto è partito da un'immagine di Adria Arjona come Wonder Woman

La teoria su Arjona è diventata particolarmente insistente negli ultimi mesi. Inizialmente l'attrice era stata associata a Maxima, personaggio dei fumetti DC che dovrebbe avere un ruolo nel film. Il fatto che Gunn non abbia mai chiarito ufficialmente quale sia il suo personaggio ha però alimentato una quantità crescente di ipotesi.

Arjona, dal canto suo, non ha fatto molto per spegnere la curiosità. Durante il Comic-Con di San Diego aveva preferito allontanarsi scherzosamente quando le erano state rivolte domande sul suo ruolo, mentre in seguito aveva raccontato il proprio intenso allenamento fisico in vista del film. Durante il podcast Happy Sad Confused, il conduttore Josh Horowitz si è persino detto disposto a scommettere 500 dollari destinati in beneficenza sul fatto che l'attrice interpreti Wonder Woman. Arjona ha accettato la scommessa.

A riaccendere ulteriormente le discussioni è stato poi Frank Grillo, che nei giorni scorsi ha pubblicato su Instagram un'immagine photoshoppata di Arjona nei panni della principessa Diana. Un fan ha quindi chiesto direttamente a Gunn se il post dell'attore potesse essere interpretato come un indizio. La risposta del regista è stata decisamente meno misteriosa di quanto ci si potesse aspettare. "È Frank che ha ripubblicato qualcosa perché c'è la sua foto e lui ama se stesso", ha scritto Gunn su Threads, aggiungendo che Grillo non avrebbe alcuna informazione privilegiata sul ruolo di Arjona.

"Posso assicurarvi che Frank non sa chi interpreta Adria nell'universo DC e nemmeno se abbia o meno un cameo incredibilmente piccolo in Man of Tomorrow. State dando davvero troppa, troppa importanza a questa storia", ha spiegato il filmmaker.

Gunn ha poi rincarato la dose mostrando uno screenshot della conversazione privata con Grillo. L'attore, dopo aver capito che il suo post aveva contribuito a riaccendere le teorie dei fan, gli avrebbe scritto: "Non posterò più, fratello. Non riesco a stare dietro a tutto questo. Tutto bene".

La risposta di Gunn è stata altrettanto ironica: "Mi ha permesso di affrontare la questione in un modo che penso sia utile per noi e, inoltre, mi ha dato l'occasione di prenderti in giro, che è un vantaggio".

Wonder Woman esiste nel futuro del DCU, ma il casting resta un mistero

Il chiarimento di James Gunn non significa necessariamente che Arjona non possa interpretare Wonder Woman. Più semplicemente, il regista ha escluso che il post di Grillo possa essere considerato una prova e ha cercato di ridimensionare una teoria che, negli ultimi mesi, è cresciuta ben oltre le informazioni ufficiali disponibili.

Una cosa, invece, è certa: Wonder Woman avrà un nuovo film nell'universo DC. Gunn aveva confermato il progetto nel 2025 e Ana Nogueira, già sceneggiatrice di Supergirl, sta continuando a lavorare alla pellicola. Parallelamente, la serie Paradise Lost, ambientata a Themyscira e dedicata alla storia dell'isola delle Amazzoni, è stata messa in secondo piano rispetto ad altri progetti DC.

Nel frattempo, Man of Tomorrow resta il prossimo grande appuntamento cinematografico del nuovo DCU. David Corenswet tornerà nei panni di Superman e Nicholas Hoult sarà nuovamente Lex Luthor, questa volta alle prese con una minaccia molto più grande: Brainiac, interpretato da Lars Eidinger.

Nel cast ci sono anche Rachel Brosnahan, Aaron Pierre, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Isabela Merced, Nathan Fillion ed Edi Gathegi. Il film arriverà nelle sale il 9 luglio 2027 e, stando alle parole di Corenswet, mostrerà personaggi e rapporti ormai più consolidati, mettendo però proprio quelle relazioni sotto pressione.