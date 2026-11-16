"James Gunn e Peter Safran tornino a capo del DC Stusios": la petizione dei fan chiede clemenza a Skydance

La campagna lanciata su Change.org il 9 novembre ha già ottenuto un risultato che fotografa il sostegno di una parte consistente del pubblico al progetto avviato da Gunn e Safran.

Il futuro del DCU continua a essere accompagnato da polemiche e interrogativi dopo l'uscita di scena di James Gunn e Peter Safran. Ma, mentre Skydance e David Ellison sembrano prepararsi a imprimere una nuova direzione all'universo cinematografico DC, i fan hanno deciso di far sentire la propria voce. Una petizione pubblicata su Change.org per chiedere il reintegro dei due dirigenti alla guida di DC Studios ha infatti superato quota 201mila firme, raggiungendo un risultato decisamente superiore a quello della storica campagna per il ritorno dello SnyderVerse.

Gunn e Safran, oltre 200mila fan chiedono il loro ritorno

Il confronto è significativo soprattutto per i tempi: la raccolta firme a sostegno di Gunn e Safran è partita il 9 novembre 2026, mentre quella dedicata alla visione di Zack Snyder è online dal gennaio 2021. Eppure, in pochi giorni, la nuova iniziativa ha già raccolto quasi tre volte le adesioni di quella precedente.

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Secondo i dati riportati da ComicBook, la petizione per ripristinare lo SnyderVerse ha raggiunto poco più di 79mila firme verificate. Quella intitolata Keep James Gunn and Peter Safran as Heads and Co-Presidents of DC Studios, invece, ha superato le 201mila adesioni in meno di una settimana. Il dato più sorprendente è che le firme raccolte in una sola giornata dalla nuova iniziativa sarebbero state persino superiori al totale accumulato dalla campagna per Snyder in quasi sei anni.

È improbabile che una petizione online possa modificare le decisioni della dirigenza di Skydance. Secondo le indiscrezioni, David Ellison avrebbe già in mente una riorganizzazione del DCU e il desiderio di accelerare la produzione dei prossimi film. Inoltre, Gunn aveva manifestato l'intenzione di tornare a concentrarsi sulla realizzazione di pellicole, piuttosto che continuare a occuparsi della gestione di uno studio.

Le oltre 200mila firme, tuttavia, rappresentano un segnale difficile da ignorare sul piano del consenso del pubblico. Nei commenti pubblicati sulla piattaforma, diversi sostenitori spiegano di voler vedere sviluppato il percorso iniziato negli ultimi anni, soprattutto per la possibilità di scoprire personaggi e storie ancora poco esplorati al cinema.

Un utente di nome David ha scritto: "Il DCU ha un potenziale enorme e, finora, non credo abbia prodotto un singolo progetto davvero negativo. Voglio soltanto il meglio per questo universo e per le persone che lo stanno raccontando". Naomi, un'altra firmataria, ha invece sottolineato il proprio entusiasmo per i nuovi personaggi introdotti da Gunn: "Mi spezzerebbe davvero il cuore non poter vedere questo universo crescere e trasformarsi in una grande storia".

Il confronto con lo SnyderVerse e le reazioni dei fan

Il risultato della petizione ha riacceso anche il confronto tra le diverse anime del fandom DC. Per anni, i sostenitori della visione di Zack Snyder hanno portato avanti una campagna molto visibile per convincere Warner Bros. a riprendere la continuità narrativa iniziata con L'Uomo d'Acciaio, Batman v Superman e Justice League. I numeri attuali mostrano però una partecipazione decisamente maggiore alla richiesta di mantenere il progetto di Gunn e Safran.

James Gunn sul set

Non tutti, naturalmente, attribuiscono particolare valore alla raccolta firme. Su X, un utente ha invitato ironicamente i 200mila sostenitori a dimostrare il proprio entusiasmo andando al cinema per Clayface, ricordando che per Skydance gli incassi contano più delle petizioni.

Ed è proprio il rendimento commerciale a offrire un altro elemento di valutazione sul percorso del nuovo DCU. Secondo i dati riportati da ComicBook, Superman ha incassato 618,7 milioni di dollari a fronte di un budget di 225 milioni, mentre Supergirl si sarebbe fermato a 126,5 milioni, con un costo di produzione superiore ai 170 milioni. Clayface, invece, avrebbe raggiunto 116,6 milioni di dollari, pur avendo beneficiato di un budget più contenuto, stimato tra i 30 e i 44 milioni.

Sul versante televisivo, Peacemaker ha ottenuto una nomination ai Primetime Emmy Awards, mentre Lanterns sarebbe stato tra i titoli più seguiti in streaming al momento della distribuzione.

Resta da capire quanto questo sostegno riuscirà a pesare sulle scelte di Ellison, in una fase in cui il futuro dell'universo DC è ancora tutto da riscrivere.