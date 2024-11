James Gunn smentisce le voci sulla nuova serie incentrata sul Joker

All'inizio di questa settimana si è diffusa la notizia che il regista Matt Reeves starebbe sviluppando una serie televisiva incentrata sul Joker di Barry Keoghan, per colmare il divario tra The Batman 2 e The Batman 3.

Sviluppata presumibilmente sulla falsariga di The Penguin, il Joker porterebbe direttamente al trequel, in cui il Clown Principe del Crimine diventa il principale nemico del Crociato incappucciato.

I fan si sono entusiasmati, ma il co-CEO dei DC Studios James Gunn ha ora sfatato la voce e screditato tutti, da World of Reel a Slash Film e Jeff Sneider, dopo che tutti hanno affermato di aver sentito parlare di questo progetto da fonti interne.

The Batman: Matt Reeves conferma la sua intenzione di realizzare una trilogia

La smentita di Gunn

"Girando su thread, tutti mi chiedono di questo", ha detto Gunn a proposito delle voci. "No, non c'è assolutamente nulla di vero. Non si sta discutendo di una serie su Joker e non se ne è nemmeno parlato in questo momento. Mi dispiace".

The Batman: Robert Pattinson "smascherato" in un'immagine dal trailer

Questo non significa che non vedremo il Batman di Robert Pattinson combattere contro il Joker, anche se molti fan sono ansiosi di vedere l'eroe combattere con cattivi con cui non si è mai incrociato sullo schermo (più volte nel caso dell'Arlecchino dell'Odio).

In giro per promuovere The Penguin, a Reeves è stato chiesto se i fan possono aspettarsi di vedere la Corte dei Gufi in The Batman 2. Il regista ha risposto: "Non possiamo commentare il film perché ci stiamo lavorando e allora sapreste che film stiamo facendo, quindi non lo diremo ancora".

Se dovessero apparire (e finora non c'è stato nulla in The Penguin che suggerisca che questo sia il piano), immaginiamo che Reeves abbandonerà molti degli elementi fantastici del gruppo se dovessero apparire nel secondo capitolo di The Batman, ma di certo non nega di avere dei piani per loro. Nel 2022, Robert Pattinson ha dichiarato: "Mi piacerebbe fare qualcosa con la Corte dei Gufi".

In seguito, il regista ha confermato che la sceneggiatura è terminata e che la produzione inizierà il prossimo anno. "Oz diventa uno dei punti di ingresso nel film. Non posso dirvi dove andrà a finire, se non che siamo molto eccitati", ha detto.