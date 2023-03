James Gunn risponde alle critiche sulle apparizioni della moglie nei film DC: "Non faccio io i casting"

James Gunn ha voluto rispondere alle continue lamentele sulle apparizioni della moglie Jennifer Holland, spiegando di averla scelta soltanto per The Suicide Squad.

Negli ultimi mesi sono diventate sempre più insistenti le accuse di nepotismo nei confronti di James Gunn, reo di aver scelto la moglie per numerosi progetti della DC. Jennifer Holland ha avuto un ruolo in The Suicide Squad per poi tornare in Peacemaker e Black Adam. E sembra proprio che abbia un cameo anche in Shazam! Furia degli Dei.

I fan si sono lamentati delle sue continue apparizioni e James Gunn ha voluto rispondere in maniera molto limpida alle accuse di nepotismo: "L'unico film della DC in cui ho scelto mia moglie è stato The Suicide Squad. Non ho avuto nulla a che fare con i casting di qualsiasi altro film. Tutto il resto è stato girato un anno fa, quando io ero nel bel mezzo di Guardiani della Galassia Vol. 3. Ma a quanto pare alcuni di voi sentono il bisogno profondo di seminare odio".

James Gunn rivoluziona il DC Universe: ecco a voi "Gods and Monsters"

Emilia Harcourt, personaggio interpretato da Jennifer Holland, dovrebbe tornare anche nella seconda stagione di Peacemaker, ma non sappiamo se farà parte del nuovo DC Universe di cui James Gunn è supervisore attivo. Il regista ha annunciato che sarà proprio lui a dirigere l'atteso Superman: Legacy, in arrivo nel 2025.

Jennifer Holland e James Gunn si sono iniziati a frequentare nel 2015 e si sono sposati a settembre dello scorso anno dopo ben sette anni di fidanzamento.