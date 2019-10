James Gunn risponde a Francis Ford Coppola sulla Marvel e i film “spregevoli”

Guardiani della Galassia Vol. 2: Chris Pratt e il regista James Gunn sul set

James Gunn ha risposto alle recenti critiche di Francis Ford Coppola nei confronti dei film Marvel. Il regista di Apocalypse Now, ospite del Festival Lumière a Lione, si è infatti espresso sulla produzione cinematografica della Casa delle Idee, già contestata dal suo amico Martin Scorsese, affermando che trova quei film "spregevoli".

"Martin è stato fin troppo gentile", ha detto Francis Ford Coppola nella sua invettiva contro i film Marvel che ha sollevato una nuova ondata di polemiche. In precedenza, James Gunn, regista della trilogia dei Guardiani della Galassia, aveva commentato le affermazioni di Scorsese su Twitter affermando di essere dispiaciuto, dato che il grande regista criticava un tipo di cinema che, per sua stessa ammissione, non conosce bene come spettatore. Per quanto riguarda Coppola, Gunn si è pronunciato su Instagram, postando un'immagine di Rocket e Groot tratta dal suo primo film girato per la Marvel.

Di seguito la traduzione della didascalia: "Molti dei nostri nonni pensavano che i film di gangster fossero tutti uguali, e spesso li chiamavano 'spregevoli'. Alcuni dei nostri bisnonni pensavano la stessa cosa dei western, e credevano che i film di John Ford, Sam Peckinpah e Sergio Leone fossero tutti uguali. Ricordo un prozio che, sentendo il mio entusiasmo per Guerre stellari, commentò 'L'ho visto quando si chiamava 2001: Odissea nello spazio, ed era noiosissimo!'. I supereroi sono semplicemente i cowboy, gangster, avventurieri cosmici di oggi. Alcuni film di supereroi sono orribili, altri sono bellissimi. Come per i western e i film di gangster (e prima ancora, i FILM in generale), non tutti saranno in grado di apprezzarli, nemmeno alcuni geni. E va benissimo così."

James Gunn è attualmente al lavoro su due cinecomics: è in produzione The Suicide Squad, film targato DC Comics che uscirà nelle sale nell'estate del 2021, e una volta completate le riprese inizierà a lavorare a Guardians of the Galaxy Vol. 3, che dovrebbe uscire nel 2022 o nel 2023 e concluderà le avventure del team introdotto nel 2014.